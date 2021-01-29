"Под домом - целый муравейник в скале": новые детали о так называемом дворце Путина

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Новые детали о так называемом дворце Путина. Журналисты "Медузы" узнали, что под зданием есть еще 16 уровней, а аквадискотек в поместье – даже две!

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Новые детали о так называемом дворце Путина

Президент России Владимир Путин как минимум четыре раза бывал в резиденции на мысе Идокопас, выяснила "Медуза", поговорив с подрядчиками и строителями объекта.

По данным издания, к каждому визиту готовятся тщательно: службу эксплуатации поместья могут поднять среди ночи, чтобы переложить газон, а во время прогулки президента по усадьбе на территорию не допускают ни рабочих, ни даже глав компаний-подрядчиков.

Работник резиденции Михаил утверждает, что однажды ночью весной 2014 года сотрудников службы эксплуатации подняли, чтобы подготовиться к визиту Путина. "За следующие двое суток мы всю [ведущую к главному дому] аллею ***** [на фиг] выдернули! Там у травки, хотя ее и поливали, из-за жары кончики немножко поджелтели – и весь газон, там был рулонный, скатали. Повырывали деревца, – сказал он. – Потом, откуда ни возьмись, 20 фур приехали с новой травой – ее раскатали, новые деревья воткнули. А старое сказали увезти и "вывалить перед [местным хутором] Джанхотом".

Нанятый для строительства объекта инженер рассказал, что рабочие жили обычной жизнью, но когда приезжало "первое лицо", их всех приходилось убирать. "Даже руководители строительных организаций высшего звена туда [к Путину] не допускались: [объект ему показывал] только его управделами, начальник из ФСО", –​ рассказал он.

В материале говорится, что подземный комплекс под резиденцией уходит вниз на 16 этажей и целиком пронзает мыс Идокопас, на котором стоит дворец. Вестибюль лифта, на котором можно спуститься под землю, расположен в нескольких десятках метров от главного дома – на случай эвакуации.

"Под домом – целый муравейник в скале, – рассказывает строитель Виктор. – Мы просто заходим в вестибюль – как мы это каждый день делаем в метро – и начинаем спускаться вниз. На 14–15-м уровне – верхний блок технических помещений. На восьмом – винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения – и стометровый тоннель, который выходит на пляж. Основной VIP-выход в пляжную зону – когда мы строили, там предполагался траволатор – как в Шереметьево".

Возведение шахты, как утверждается, обошлось приблизительно в три миллиарда рублей. Таких бункеров в Прасковеевке должно было быть два, но от второго заказчик отказался после экономического кризиса 2008 года. Также журналисты нашли еще одну аквадискотеку: она построена на территории шато в поселке Дивноморское. Ее называют "Диминой дачей", так как построили ее в годы президентства Дмитрия Медведева.

Четыре участника строительства рассказали изданию, что стройкой в Прасковеевке полностью руководит ФСО. Сотрудники этой спецслужбы отвечают за дисциплину, водят президента по резиденции во время визитов и передают подрядчикам поручения заказчика. Имена сотрудников ФСО сохранились и на чертежах, оказавшихся в распоряжении "Медузы".

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 29.01.2021