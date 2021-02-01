В Испании в течение трех лет будут тестировать 4-дневную рабочую неделю
Правительство Испании утвердило проект перевода компаний на четырехдневную рабочую неделю, сообщает Esquire со ссылкой на испанскую газету ABC.
Правительство Испании утвердило проект перевода компаний на четырехдневную рабочую неделю, сообщает Esquire со ссылкой на испанскую газету ABC.
Эксперимент продлится 3 года, его участниками сначала станут только несколько компаний, а в случае успеха практика четырехдневки может стать масштабнее.
Осуществление проекта обойдется приблизительно в 50 миллионов евро, он будет относительно ограничен по масштабу, но может открыть возможности для проведения такой политики на более широкой основе.
Эти деньги будут направлены на помощь компаниям, которые переведут сотрудников с 40-часовой на 32-часовую рабочую неделю с сохранением зарплаты.
Таким образом правительство Испании планирует увеличить производительность труда, снизить воздействие на окружающую среду и улучшить здоровье работников, при этом не дав упасть расходам компаний.