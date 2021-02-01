Пн, 1.02.2021
Что лично меня беспокоит больше всего, так это сухопутная граница. Одно из предложений заключается в создании коридоров для въезда, которые будут более точно контролироваться нашими пограничниками. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения
1 мин для прочтения

В Испании в течение трех лет будут тестировать 4-дневную рабочую неделю

Иллюстративное фото ФОТО: pexels.com

Правительство Испании утвердило проект перевода компаний на четырехдневную рабочую неделю, сообщает Esquire со ссылкой на испанскую газету ABC.

Эксперимент продлится 3 года, его участниками сначала станут только несколько компаний, а в случае успеха практика четырехдневки может стать масштабнее.

Осуществление проекта обойдется приблизительно в 50 миллионов евро, он будет относительно ограничен по масштабу, но может открыть возможности для проведения такой политики на более широкой основе.

Эти деньги будут направлены на помощь компаниям, которые переведут сотрудников с 40-часовой на 32-часовую рабочую неделю с сохранением зарплаты. 

Таким образом правительство Испании планирует увеличить производительность труда, снизить воздействие на окружающую среду и улучшить здоровье работников, при этом не дав упасть расходам компаний. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back