Вт, 2.02.2021
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Владимир Зеленский
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Заместитель главреда Mash объявил об уходе из издания после сюжетов о "дворце Путина"

Предполагаемый дворец Владимиру Путина. ФОТО: /AP

Заместитель главного редактора Mash Сергей Титов объявил о своем уходе после публикаций в телеграм-канале сюжетов про "дворец Путина" под Геленджиком, сообщает "Дождь" со ссылкой на телеграм-канал Сергея.

"Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси (просто чекните наши посты про это). Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно. Но там решили по другому. Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, тысячи моих бессонных ночей, лучшую отработку зарубежных происшествий (тут конкурентов у меня нет), все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым ***** [плевать] на журналистов. Я с большой любовью отношусь к холдингу (он идеально относится к сотрудникам), с большим уважением к Максиму, но все это решали не они. А выше - как в ****** [гребаном] СССР. И пусть они идут ***** [нафиг]. Работать в РТ, ВГТРК или Первом я бы никогда не стал. Но людей никто не спросил, они просто взяли и превратили нас в это. Поэтому мне и пришлось отказаться от своей любимой работы", - написал он. 

Напомним, что 29 января издание Mash опубликовало небольшое видео, снятое, по утверждениям авторов, во "дворце Путина". В ролике продолжительностью шесть минут содержится около четырех минут съемок непосредственно из здания.

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