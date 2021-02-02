Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам колонии

Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Видео: Оглашение приговора Алексею Навальному

Заседание суда

ФСИН требовал заменить Навальному условное наказание на три с половиной года лишения свободы, пишет "Медуза".

"Прошу суд отменить условное осуждение Навального А. А., приговоренного Замоскворецким судом к условному наказанию на срок 3 года 6 месяцев", - заявил представитель УФСИН.

В понедельник, 1 февраля, Генпрокуратура заявила, что поддерживает требование ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный, считает представление законным и обоснованным, сообщает РИА "Новости".

На заседании суда по делу Навального пришли дипломаты из посольств Чехии, Австрии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов, США, Канады, Германии, Швейцарии, Великобритании, Латвии, Польши, а также представители Европейского союза, сообщает "Медуза".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявили, что присутствие дипломатов на суде может расцениваться как попытка вмешательства во внутренние дела России.

Навальный, которого в зале суда поместили в "аквариум", обратился к жене:

"Юля, тебя показывали даже по телевизору в моей камере. Сказали, что ты нарушаешь порядок. Плохая девочка, горжусь тобой!".

За три часа до начала заседания у Мосгорсуда выстроилась очередь из автозаков, полиция перекрыла ближайшие улицы.



Задержания у здания суда

В Москве неподалеку от здания Мосгорсуда полиция задерживала людей.

Arrests already starting near #Navalny courtroom ahead of trial that is expected to see him given several years real jail time pic.twitter.com/HabaVpin6e — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 2, 2021

"ОВД-Инфо" сообщило о 237 задержанных возле Мосгорсуда.

Возле Мосгорсуда задержали российского фотографа Дмитрия Маркова. Об этом он сам сообщил каналу "Дождь".

Как сообщает "Медиазона", Марков вышел в эфир канала из автозака.

"Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу", - сказал фотограф.

Сейчас на улице 1-я Бухвостова у судаhttps://t.co/1XN92IVwmE



Фото: Дарья Козлова, Влад Докшин / «Новая газета» pic.twitter.com/DlhvQpS7kw — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 2, 2021

Ранее сторонники Навального анонсировали акцию протеста во время судебного заседания.

Алексей Навальный выступил с речью

"Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил. Потом я нанес еще более серьезную обиду: я не спрятался. А потом случилось вообще страшное - я участвовал в расследовании своего собственного отравления.

И мы доказали, что именно Путин совершил это покушение на убийство. И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человека в его бункере.

Потому что все убедились, что он просто чиновничек, которого случайно поставили на этот пост. Он никогда не участвовал в дебатах. Его единственный способ борьбы - убийство.

В историю он войдет именно как отравитель. Вот знаете, был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый. А у нас будет Владимир Отравитель трусов".

"Открытые медиа" сообщают, что перед оглашением приговора в центре Москвы была сосредоточена полиция, Красная площадь перекрыта. Также стало известно, что оглашение разрешили снимать телевизионным операторам (ранее видеосъемка была запрещена).

Напомним, что Алексей Навальный вечером 17 января вернулся в Москву из Берлина, где он почти пять месяцев лечился после отравления в России боевым отравляющим веществом из группы "Новичок". По прибытии в Шереметьево он был немедленно задержан сотрудниками ФСИН по обвинению в нарушении правил условного срока по делу Yves Rocher. На следующий день Навального арестовали до 15 февраля.