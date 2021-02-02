Индустрия красоты недоумевает, зачем разрабатывать новые критерии ограничений по Covid-19

Они добавили, что после принятого на прошлой неделе постановления премьер-министра о разработке критериев работы индустрии красоты Министерство здравоохранения еще не обращалось к представителям отрасли.

Президент Латвийской ассоциации специалистов индустрии красоты Сабине Улберте напомнила, что

впервые критерии эпидемиологически безопасной работы в этой сфере были разработаны еще в марте прошлого года

- после того, как в стране впервые был введен режим ЧС из-за Covid-19. Эти требования были очень точными - какого стандарта должны быть маски, какие дезинфицирующие средства.

В соответствии с этими требованиями отрасль работала с весны прошлого года по ноябрь, когда требования безопасности были дополнительно расширены. "Все это было отправлено в Минздрав, Инспекцию здравоохранения, Центр профилактики и контроля заболеваний. Вопрос в том, где теперь эти дополнения? Что именно нужно добавить сейчас?" - интересуется Улберте. После заявления Кариньша Минздрав не обращался в ассоциацию, но она связалась с министерством сама.

Улберте добавила, что не слышала ни об одном случае заражения клиента или работника в салонах красоты.

Президент Ассоциации косметологов Ренате Рейнсоне также обратилась на прошлой неделе в Минздрав и предложила свою помощь. Как и Улберте, она недоумевает, чем еще можно дополнить уже разработанные критерии.