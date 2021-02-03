Как не выгореть на удаленке: немецкий опыт

Еще недавно для большинства офисных сотрудников немецких компаний трудиться на удаленке было чем-то особенным и редким явлением, ведь привычная модель работы в Германии - пребывание на фирме от звонка до звонка. Но из-за накрывшей планету пандемии коронавируса ее пришлось пересмотреть, и приметой времени чуть ли не в одночасье стала работа в дистанционном формате.

А что говорят немцы сейчас? Где им трудиться комфортнее - в компании или в домашнем офисе? И каким образом рабочее пространство будет организовано после преодоления пандемии? Чтобы выяснить это, консалтинговая компания EY Real Estate провела опрос, участниками которого стали немецкие работодатели и работники по найму, перешедшие на дистанционный формат. Как оказалось, работать вне стен своего предприятия нравится далеко не всем.

Новый тренд

Тренд работать дистанционно был распространен во многих странах еще до пандемии, но не в Германии. Причем, как выяснилось в ходе опроса EY Real Estate, немцы, которые из-за локдауна перешли на такой формат организации труда, особого восторга не испытывают.

В то же время многие хотели бы, чтобы в перспективе у них были более гибкие условия работы - как в отношении ее места, так и в отношении графика.

Лишь 14 процентов респондентов назвали для себя идеальным вариантом полный переход на удаленку. Зато доля тех, кто готов каждый день отправляться в офис, а работать дома лишь в исключительных случаях, составила почти треть опрошенных. Бизнес-тренера из Берлина Йенса Яннаша (Jens Jannasch) такое не удивляет.

"Трудиться из дома, уютно устроившись с ноутбуком и чашечкой кофе на любимом диване, - подобная картинка лишь на первых порах кажется привлекательной.

В реальности же удаленка нередко оборачивается для людей стрессом и серьезными психическими проблемами.

День-два спустя работы в таком формате - и ты уже чувствуешь себя в изоляции, тебя начинает одолевать тревога, а со временем может накрыть и депрессия", - предостерегает эксперт в беседе с DW.

Виртуальные встречи с коллегами

И действительно: как признались многие респонденты, поначалу они очень радовались, узнав, что в связи с локдауном у них есть возможность работать из дома. Но со временем пришло разочарование. Причем главный минус, по словам большинства, - в том, что в таких условиях трудно разделить личную жизнь и работу. Не говоря о дефиците общения и отсутствии неформальных контактов с коллегами, будь то совместный поход на обед в столовую или спонтанный разговор в коридоре.

"Очень важно иметь возможность пообщаться с коллегами - как по делу, так и о пустяках, обменяться новостями, просто рассказать анекдот, вместе от души посмеяться.