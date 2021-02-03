Почти половина жителей Латвии испытывают сильную "усталость от Covid-19". Что же делать?

Это как физическая, так и умственная усталость, вызванная длительными рисками заболевания, ограничениями, существенными изменениями в повседневной жизни, стрессом, отсутствием очной коммуникации и переизбытком информации.

Анализируя оценку жителями своего состояния, Стрессометр BENU Aptieka показывает, что сильную усталость от Covid-19 испытывают 42% жителей Латвии (оценивают усталость от Covid-19 в 8-10 баллов по 10-балльной шкале ), усталость средней степени от Covid-19 (5-7 баллов) испытывают 29%, а с небольшой усталостью от Covid-19 сталкиваются 28% респондентов (1-4 балла).

Анализируя результаты опроса в зависимости от пола, мы видим, что сильную усталость испытывают 48% женщин и 37% мужчин.

Если сравнивать по языку, на котором респонденты говорят в семье, то большую усталость от Covid-19 испытывают русскоязычные. Среди латышей сильную усталость испытывают 42% опрошенных, а у русскоязычных этот показатель составляет 48%.

Соблюдаем ли мы установленные в стране ограничения?

Также в ходе исследования жителей просили оценить по 10-балльной шкале, насколько они сами соблюдают ограничения, установленные в стране в связи с Covid-19 (1 - полностью соблюдают, 10 - совершенно не соблюдают). В целом 33% ответили, что полностью соблюдают установленные в стране ограничения (10 баллов), 51% оценили соблюдение ими ограничений в связи с Covid-19 в 8-9 баллов, 9% поставили себе 6 и 7 баллов, а 7% оценили соблюдение ограничений на 5 баллов и ниже.

Здесь же выяснилось, что более тщательно ограничения, установленные в связи с Covid-19, соблюдают женщины. Почти полностью все ограничения (8-10 баллов) соблюдает 91% женщин, у мужчин же этот показатель составляет 78%.

Более тщательно связанные с Covid-19 ограничения соблюдают жители старше 55 лет, а сравнительно меньше всего – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Средняя оценка того, как жители сами соблюдают установленные ограничения, составляет 7,91 в возрастной группе 18 - 24 лет и 9,04 у жителей старше 55 лет.

Один из выходов - в уменьшении объема информации

Врач-психотерапевт Андрис Веселовскис отмечает, что в условиях продолжающегося кризиса, вызванного Covid-19, все больше усиливаются различные риски для душевного здоровья, причем больше всего им подвержены подростки и люди, которые лишились доходов в этот период. Напряжение и так называемую усталость от Covid-19 еще больше усиливают социальные СМИ, в которых ежедневно наблюдается агрессивность и сильные разногласия.

В настоящее время в социальных сетях очень много социально вредной информации, которая способствуют чрезмерной тревожности, боязни и вспышкам гнева.

Поэтому рекомендуется уменьшить объем потребляемой информации – особенно это касается эмоционально чувствительных людей.

Объясняя, почему женщины испытывают сильную усталость от Covid-19, но при этом более тщательно соблюдают ограничения, специалист отмечает, что традиционно мужчины всегда были более агрессивными и по крайней мере внешне старались быть неуязвимыми - как физически, так и психически, в то же время у женщин более богатый эмоциональный мир и они сильнее осознают свои эмоции.

Также нужно учитывать, что более сильное эмоциональное восприятие может быть более утомительным, особенно во время Covid-19, когда люди длительное время испытывают тревогу и неизвестность относительно будущего.

Кроме того, можно установить определенную связь между соблюдением ограничений и усталостью от Covid-19, а именно, более тщательное соблюдение ограничений требует больше усилий и внимания, поэтому усталость может усиливаться.

Что касается молодежи, то эксперт отмечает, что молодые люди намного меньше ассоциируют себя с рисками заболевания Covid-19, а некоторым из них важно выразить свой протест, нарушить ограничения, продемонстрировать свободу и общаться со своими сверстниками.