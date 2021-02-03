Перевощиков рассказал, что люди игнорируют ограничения в связи с Covid-19, и показал фото

Перевощиков пояснил, что ограничительные мероприятия действуют, однако они были бы более эффективными, если бы люди тщательнее соблюдали установленные правительством требования.

Эпидемиолог продемонстрировал фотографии из общественного транспорта, на которых видно, что пассажиры толпятся, сидят рядом друг с другом и не носят маски.

"Если так себя ведут в общественном месте, то определенно они не соблюдают требования и на работе", - отметил Перевощиков. 16

Кроме того, он показал депутатам снятые им лично фотографии у магазина, сделанные, пока он ждал супругу с покупками. На сделанных через окно фото, например, видны старушка и молодая женщина без масок. Кроме того, видно, что люди толпятся у места получения товаров. "Пока я ждал, я насчитал примерно десять нарушений", - поделился своими наблюдениями эпидемиолог.

Кроме того, за примерно часовую прогулку по району места жительства эпидемиолог заметил и другие нарушения. Например, на другом сделанном Перевощиковым фото видно, что у кондитерской в Курземском районе стоят несколько человек без масок, которые общались между собой и наслаждались едой.

Сделал Перевощиков фотографии и в Дзегужкалнсе. Он заметил, что там встретились люди из разных домашних хозяйств, общались между собой и не соблюдали дистанцию, масок на людях тоже не было.

Перевощиков отметил, что риски заражения будут существовать, пока люди не начнут соблюдать требования безопасности и государство не введет соответственный контроль.

Перевощиков еще вчера сообщил журналистам, что данные за последние семь дней свидетельствуют о том, что заболеваемость Covid-19 снова растет.

"Ситуация по-прежнему напряженная и эпидемиологически опасная", - отметил специалист.