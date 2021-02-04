Чт, 4.02.2021
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Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
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Сейм потребовал освободить Навального

ФОТО: AP/Scanpix

Сейм сегодня принял заявление, в котором решительно осуждает политически мотивированное задержание и вынесение приговора лидеру российской оппозиции Алексею Навальному и требует его безоговорочного освобождения.

За заявление проголосовали 65 депутатов парламента, 26 депутатов не участвовали в голосовании.

На заседании комиссии по иностранным делам в среду проект заявления был уточнен и дополнен в контексте текущих событий при участии парламентского секретаря МИД Занды Калнини-Лукашевицы.

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс сообщил депутатам комиссии, что ситуация изменилась - Навальный не только задержан и арестован, но и приговорен к реальному тюремному заключению.

Он отметил, что за этим последовало непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов и представителей СМИ по всей России.

В принятом сегодня Сеймом заявлении подчеркивается, что Навальный уже ранее был арестован и осужден по делу, которое Европейский суд по правам человека признал политически мотивированным, нарушающим право на свободу и противоречащим принципам справедливого судебного разбирательства.

Сейм также напоминает России о ее международных обязательствах, которые требуют уважения законности и прав человека, и указывает, что задержание членов политической оппозиции противоречит этим обязательствам.

В заявлении подчеркивается, что в прошлом году Навальный стал на территории России жертвой жестокого преступления - его пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок", и Россия до сих пор не возбудила уголовное дело по этому поводу.

Сейм призывает Россию как постоянного члена Совета Безопасности ООН и страну, избранную в Совет ООН по правам человека, позаботиться о соблюдении закрепленных в уставе ООН принципов и прав человека в своей стране.

В заявлении решительно осуждается незаконное политически мотивированное задержание Навального российскими властями и вынесение приговора суда, нацеленное на то, чтобы заставить замолчать оппозицию и критиков существующей власти. Латвия призывает немедленно и безоговорочно освободить Навального, а также расследовать его отравление.

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