Сейм потребовал освободить Навального
Сейм сегодня принял заявление, в котором решительно осуждает политически мотивированное задержание и вынесение приговора лидеру российской оппозиции Алексею Навальному и требует его безоговорочного освобождения.
Сейм сегодня принял заявление, в котором решительно осуждает политически мотивированное задержание и вынесение приговора лидеру российской оппозиции Алексею Навальному и требует его безоговорочного освобождения.
За заявление проголосовали 65 депутатов парламента, 26 депутатов не участвовали в голосовании.
На заседании комиссии по иностранным делам в среду проект заявления был уточнен и дополнен в контексте текущих событий при участии парламентского секретаря МИД Занды Калнини-Лукашевицы.
Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс сообщил депутатам комиссии, что ситуация изменилась - Навальный не только задержан и арестован, но и приговорен к реальному тюремному заключению.
В принятом сегодня Сеймом заявлении подчеркивается, что Навальный уже ранее был арестован и осужден по делу, которое Европейский суд по правам человека признал политически мотивированным, нарушающим право на свободу и противоречащим принципам справедливого судебного разбирательства.
Сейм также напоминает России о ее международных обязательствах, которые требуют уважения законности и прав человека, и указывает, что задержание членов политической оппозиции противоречит этим обязательствам.
В заявлении подчеркивается, что в прошлом году Навальный стал на территории России жертвой жестокого преступления - его пытались отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок", и Россия до сих пор не возбудила уголовное дело по этому поводу.
В заявлении решительно осуждается незаконное политически мотивированное задержание Навального российскими властями и вынесение приговора суда, нацеленное на то, чтобы заставить замолчать оппозицию и критиков существующей власти. Латвия призывает немедленно и безоговорочно освободить Навального, а также расследовать его отравление.