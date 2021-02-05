Суд перенес заседание по делу Навального о клевете

Алексей Навальный обвиняется по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы. Оппозиционера могут приговорить к штрафу до 1 миллиона рублей (около 11 тысяч евро), либо к принудительным работам на срок до 240 часов.

Заседание проходит в Бабушкинском районном суде Москвы в связи с большим числом заявок от журналистов, которые хотят присутствовать на заседании.

Очевидцы сообщают, что около суда были замечены иностранные дипломаты, в их числе - представитель посольства Великобритании в России.

Прокурор на заседании по делу о "клевете" - Екатерина Фролова, которая представляла сторону гособвинения на суде по делу Yves Rocher.

Навальный о потерпевшем ветеране: "Я смотрю и реально мне противно - мало того что вы этого несчастного человека, который находится в беспомощном состоянии, используете как куклу, маску нацепили. Я ходатайствую, чтобы ему дали хотя бы лечь и сняли маску. Вы издеваетесь над 95-летним человеком, просто издеваетесь. Еще вопрос кто такие фашисты и политпроституки. Его родственники им торгуют, чтобы получить денег. Если он схватится за сердце - вы будете виноваты".

Навальный отмечает, что потерпевший ведет себя странно и не понимает происходящего. Судья с ним не соглашается. Прокурор излагает суть обвинения и напоминает про видеоролик, в котором потерпевший ветеран Артеменко высказал свою позицию по поводу внесения изменений в российскую Конституцию.

Еще одна цитата Навального: "Я очень хорошо понимаю, как возникло это дело, почему его сфабриковали. Его изобрели не следователи, а пиарщики Russia Today, Маргарита Симоньян. Против меня всегда фабрикуют дела, но власти испытывают проблемы, когда дела переходят в суд. Там всем ясно, что правда на моей стороне. Потому что я всегда говорю простые вещи, с которыми все согласны. Говорю, что дела сфабрикованы - все согласны. Говорю, что прокуроры бессовестны, суды продажны - да. И появляется новая штука: я должен противостоять чему-то более важному, чему-то более святому. И они нашли ветерана, надели медали, и стали использовать против меня".

Прокурор хочет допросить потерпевшего и свидетелей. Навальный не возражает, но снова отмечает, что Артеменко отвечает не сам. По его мнению, тот не понимает происходящего, а ответы ему подсказывает сидящая рядом женщина.

"Я хотел бы понять, кто там сидит, это следователь? Это Маргарита Симоньян ест бобра?" - интересуется Навальный.

Вскоре удалось выяснить, что в квартире с ветераном находится мировой судья.

Вскоре рядом с ветераном оказалась еще одна неизвестная женщина.

"Дождь" сообщил, что Игнату Артеменко вызвали скорую помощь. Артеменко пожаловался на плохое самочувствие, после чего судья объявил перерыв на десять минут. Вернувшись в зал, он сообщил, что ветерану вызвали скорую. Заседание продолжилось.

Позже, судья Бабушкинского районного суда Москвы Вера Акимова объявила перерыв в рассмотрение дела. Об этом сообщил корреспондент Дождя из зала суда.