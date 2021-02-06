Женщина впервые увидела свою дочь через три месяца после родов

В октябре прошлого года Келси Таунсенд была уже на девятом месяце беременности, но затем она получила действительно плохие новости - у молодой мамы был обнаружен Covid-19. 4 ноября, когда женщина уже была без сознания, она родила дочь.

"Она была в реанимации. Мы много раз боялись, что она не выживет", - рассказал СМИ ее муж Дерек.

В какой-то момент врачи решили, что американке для жизни необходима двойная трансплантация легких, но состояние пациента начало улучшаться без операции. "Мы не знаем, почему ее легкие начали восстанавливаться", - признался врач женщины.

#INTERNACIONAL | 🔴 MADRE CONOCE A SU BEBÉ 3 MESES DESPUÉS; DIO A LUZ EN COMA POR COMPLICACIONES DE COVID-19 👇🏼🤰🦠 Una... Posted by Martín Flores on Thursday, 4 February 2021