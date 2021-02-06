Сб, 6.02.2021
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Светлана Тихановская
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Женщина впервые увидела свою дочь через три месяца после родов

ФОТО: Daiga Ellaby/Unsplash

Женщина из Висконсина, США, родила дочь, будучи помещенной в искусственную кому из-за заболевания новым коронавирусом. В результате необычных обстоятельств женщина увидела дочку, только когда той уже исполнилось три месяца, сообщает портал телеканала 15 News.

В октябре прошлого года Келси Таунсенд была уже на девятом месяце беременности, но затем она получила действительно плохие новости - у молодой мамы был обнаружен Covid-19. 4 ноября, когда женщина уже была без сознания, она родила дочь.

"Она была в реанимации. Мы много раз боялись, что она не выживет", - рассказал СМИ ее муж Дерек.

В какой-то момент врачи решили, что американке для жизни необходима двойная трансплантация легких, но состояние пациента начало улучшаться без операции. "Мы не знаем, почему ее легкие начали восстанавливаться", - признался врач женщины.

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Posted by Martín Flores on Thursday, 4 February 2021

Через три месяца женщина вернулась домой и впервые встретила свою новорожденную дочь. Келси собирается начать курс физиотерапии и, как ожидается, она на пути к полному выздоровлению.

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