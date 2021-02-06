Сб, 6.02.2021
Если законодательная власть определила отдельные группы профессий, для которых введена обязательная вакцинация, важно, чтобы эта информация прозвучала от государства. Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
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Пожар на ферме в Беверинском крае: есть пострадавшие

Пожар. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Утром в субботу, 6 февраля, в результате пожара на ферме в Беверинском крае пострадали два человека, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

Звонок поступил в 6:16, сейчас пожар уже локализован и работы по тушению продолжаются. Пострадали два человека, которых направили к медикам.

На одноэтажной ферме горели потолок и крыша площадью 200 квадратных метров.

Всего за предыдущий день сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы приняли участие в 43 пожаротушениях, 22 спасательных операциях и получили девять ложных вызовов.

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