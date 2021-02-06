Пожар на ферме в Беверинском крае: есть пострадавшие
Утром в субботу, 6 февраля, в результате пожара на ферме в Беверинском крае пострадали два человека, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.
Утром в субботу, 6 февраля, в результате пожара на ферме в Беверинском крае пострадали два человека, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.
Звонок поступил в 6:16, сейчас пожар уже локализован и работы по тушению продолжаются. Пострадали два человека, которых направили к медикам.
На одноэтажной ферме горели потолок и крыша площадью 200 квадратных метров.
Всего за предыдущий день сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы приняли участие в 43 пожаротушениях, 22 спасательных операциях и получили девять ложных вызовов.