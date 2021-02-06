Сб, 6.02.2021
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Инета Пиляне, заместитель омбудсмена
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Немого петербуржца оштрафовали за "выкрикивание лозунгов" на акции в поддержку Навального

ФОТО: AP/Scanpix

Суд в городе Санкт-Петербурге оштрафовал слабослышащего россиянина Евгения Агафонова после задержания на акции 31 января в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Апологию протеста".

Агафонов - инвалид 3-й группы по слуху и не имеет возможности говорить. Как рассказал его адвокат Сергей Локтев, мужчина не знал об акции и даже не участвовал в ней - 31 января он проходил мимо места ее проведения в магазин.

В отделении полиции мужчину продержали около девяти часов, ему не был предоставлен переводчик на язык жестов. Адвокат подчеркнул, что из-за инвалидности Агафонова, он не мог понимать разъяснения полицейских о своих правах. 

На Агафонова был составлен протокол о нарушении правил проведения митинга и перекрытие дорог. В нем полицейские написали, что мужчина "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги".

Итогом стал штраф в 5 000 рублей (55 евро). Суд принял решение назначить наказание ниже низшего предела.

После акций 23 и 31 января, а также 2 февраля суды Санкт-Петербурга всего рассмотрели 1430 дел. В 354 случаях из них фигурантам был назначен арест, а 659 человек были оштрафованы.

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