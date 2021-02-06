В Риге на Даугаве в знак солидарности с народом Беларуси подсветили бело-красно-белый флаг

Чтобы символизировать поддержку борьбе белорусского народа за свободу, Рижская дума в сотрудничестве с компанией LMT, которая занимается инновационными технологиями дронов, создала видео: на Даугаве, реке, соединяющей Латвию и Беларусь подсвечивается символ независимости Беларуси - бело-красно-белый флаг.

Рижская дума объяснила, что Тихановская обратилась к международному сообществу, призвав друзей Беларуси 7 февраля выразить свою поддержку борьбе белорусского народа за свободу, справедливость и демократию. Тихановская также призвала к участию в кампании солидарности несколькими способами - организовать акции солидарности, отправить письма политзаключенным в Беларусь, осветить фасады зданий цветами флага независимости Беларуси или писать новости и снимать видео, публикуя их в социальных сетях с хештегом #StandWithBelarus.