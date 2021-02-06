Сб, 6.02.2021
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В Риге на Даугаве в знак солидарности с народом Беларуси подсветили бело-красно-белый флаг

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В знак поддержки борьбы за демократию власти в Беларуси сегодня вечером Рига вместе с другими городами мира приняла участие в акции Дня солидарности Беларуси.

Чтобы символизировать поддержку борьбе белорусского народа за свободу, Рижская дума в сотрудничестве с компанией LMT, которая занимается инновационными технологиями дронов, создала видео: на Даугаве, реке, соединяющей Латвию и Беларусь подсвечивается символ независимости Беларуси - бело-красно-белый флаг.

Рижская ратуша и Дворец культуры VEF сегодня также подсвечиваются цветами флага независимости Беларуси.

Рижская дума объяснила, что Тихановская обратилась к международному сообществу, призвав друзей Беларуси 7 февраля выразить свою поддержку борьбе белорусского народа за свободу, справедливость и демократию. Тихановская также призвала к участию в кампании солидарности несколькими способами - организовать акции солидарности, отправить письма политзаключенным в Беларусь, осветить фасады зданий цветами флага независимости Беларуси или писать новости и снимать видео, публикуя их в социальных сетях с хештегом #StandWithBelarus.

Галерея: Флаг Беларуси на Даугаве

Видео: Флаг Беларуси на Даугаве

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