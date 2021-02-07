Несколько латвийских волков сбежали из зоопарка во Франции, двух пришлось застрелить

Программа Vides fakti сообщает, что двое сбежавших волков схвачены, двух пришлось застрелить, еще двое все еще на свободе.

"Сегодня шесть волков, рожденных в 2018 и 2019 годах, отправляются в зоопарк EcoZonia во Франции, где одна из их задач - участвовать в сохранении крупных хищников Европы - медведей, рысей и волков."

Šodien seši 2018. un 2019. gadā dzimuši filiāles #Cīruļi vilki dodas uz #EcoZonia zoodārzu Francijā, kas par vienu no saviem uzdevumiem izvirza līdzdalību Eiropas lielo plēsēju – lāču, lūšu un vilku – saglabāšanā.#WildlifeConservation #EAZA #rigazoo #CanisLupusLupus pic.twitter.com/4mEAhfXw1P — RigaZoo (@RigasZoodarzs) January 21, 2021

Руководитель коллекции животных Рижского зоопарка Гуна Витола признается, что это одна из самых печальных историй, которые ей пришлось пережить.

"Что было основной проблемой при побеге этих волков? Плохо построенный загон, потому что, когда животные отделены от основной группы, они, конечно, испытывают стресс на новом месте. Когда мы их всех выпустили, я сказала коллегам, что две недели волки будут пытаться делать все чтобы выбраться из загона", - говорит Витола.

"Во Франции был обычный, так называемый плетеный забор - вероятно, это был металл, окруженный пластиком. Немного повредив его, вся конструкция начинает разрушаться, и если есть шесть сильных и встревоженных волков, каждый из них может проломить забор по-своему и каждый на своем месте", - объясняет Витола.

С таким мнением согласен и руководитель филиала Рижского зоопарка Cīruļi Арнис Бергманис. "Когда мы увидели эти заборы, для нас было совершенно непонятно, как они могут быть предусмотрены для волков, и что волков могут запустить туда сразу, без предварительного успокоения. Кроме того, рядом с ним есть строительная площадка", - пояснил Бергманис.

Vides fakti сообщает, что в зоопарке EcoZonia содержатся именно хищные животные. В их коллекции три тигра, два леопарда, а также красные волки. К счастью, зоопарк еще не открыт для посетителей. Он все еще строится, и его открытие запланировано на 13 февраля.

Ингмар Лидака, специалист по образованию Рижского зоопарка, считает, что этот случай может задержать не только открытие зоопарка, но и его аккредитацию в Европейской ассоциации зоопарков.