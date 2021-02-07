Вернувшийся из Москвы Боррель: диалог с Россией необходимо вести, несмотря на напряженность

Европа осудила принятое на этой неделе решение российского суда приговорить 44-летнего Навального к почти трем годам тюремного заключения, а также подавление акций протеста в поддержку Навального, в ходе которых за последние недели было задержано более 10 000 человек.

Визит Борреля подвергся критике со стороны нескольких стран-членов ЕС, но бывший министр иностранных дел Испании подчеркнул необходимость диалога с Россией, несмотря на напряженность.

"Дипломатические каналы должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для обеспечения прямых действий, для доставки твердых и немедленных сообщений, особенно когда отношения далеки от удовлетворительных", - сказал Боррель.

Во время визита Борреля Москва выслала из страны дипломатов Польши, Германии и Швеции. Россия обвинила их в участии в незаконных демонстрациях 23 января. Эти государства-члены ЕС отрицают какие-либо нарушения.

Боррель сказал, что 22 февраля он представит обзор своего визита министрам иностранных дел 27 стран-участниц. Лидеры ЕС обсудят отношения с Москвой на саммите в марте.

Боррель не стал подробно комментировать "контакт" дипломатов ЕС с адвокатами Навального. Он также не прокомментировал возможные новые санкции против России.