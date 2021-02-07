Вс, 7.02.2021
Навальный - уже политик, и он занимается этим не один год. Я оказалась в этом положении волею судьбы. Я не планировала стать президентом. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
1 мин для прочтения

В ДТП под Вентспилсом погиб велосипедист

ФОТО: Pexels

В субботу, 6 февраля, около 17:00 в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на дороге Кулдига - Вентспилс погиб велосипедист, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

По первоначальным данным, водитель автомашины Renault, которая ехала в направлении из Варве в Вентспилс сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте.

Полиция продолжает выяснение обстоятельств случившегося.

В общей сложности за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 67 ДТП, в авариях пострадали два человека, один человек погиб.

Последние новости

НАВЕРХ
Back