В ДТП под Вентспилсом погиб велосипедист
В субботу, 6 февраля, около 17:00 в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на дороге Кулдига - Вентспилс погиб велосипедист, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.
В субботу, 6 февраля, около 17:00 в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на дороге Кулдига - Вентспилс погиб велосипедист, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.
По первоначальным данным, водитель автомашины Renault, которая ехала в направлении из Варве в Вентспилс сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте.
Полиция продолжает выяснение обстоятельств случившегося.
В общей сложности за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 67 ДТП, в авариях пострадали два человека, один человек погиб.