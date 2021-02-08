Глава дипломатии Евросоюза не увидел в России готовности к диалогу

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после поездки в Москву обвинил власти России в отсутствии готовности к диалогу. Встреча с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым подтвердила, что "Европа и Россия двигаются в разные стороны", написал дипломат в блоге на сайте Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) в воскресенье, 7 февраля. По мнению Борреля, Россия "видит в демократических ценностях экзистенциальную угрозу".

My visit to Moscow highlighted that Russia does not want to seize the opportunity to have a more constructive dialogue with the EU. This is regrettable and we will have to draw the consequences.



Read my blog post:https://t.co/S3QP2uSsNO pic.twitter.com/q8pUDbEFAF — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2021

Глава дипломатии ЕС призвал страны, входящие в Евросоюз, отреагировать на высылку троих европейских дипломатов. Объявление Москвой сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции персонами нон грата "указывает, что Россия не хочет воспользоваться шансом к более конструктивному диалогу", подчеркнул Боррель. Это не является неожиданностью, однако вызывает сожаление, считает дипломат.

Решение о том, как в дальнейшем выстраивать отношения с Россией, будет за странами Евросоюза, отметил Боррель. Он не исключил введения санкций.

"Природа вызова, стоящего перед нами, ясна. Оградить себя стенами и обращаться с призывами с этой безопасной позиции не значит сделать ЕС более защищенным", - подчеркнул дипломат. "Если мы хотим сделать будущее безопаснее, мы должны действовать решительно уже сегодня и быть готовыми идти на риски", - резюмировал Боррель.

МИД РФ удивлен позицией Борреля

В свою очередь, МИД России "с удивлением" изучил позицию Борреля. Высказывания европейского дипломата в блоге "сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", сообщили в МИД РФ информагентству ТАСС. По мнению российской стороны, Боррель "имел все возможности сразу же дать собственную оценку" своему визиту на пресс-конференции с Лавровым.

Встречи с правозащитниками и призыв освободить Навального

За время трехдневного визита в Москву глава дипломатии ЕС встретился с представителями российских правозащитных организаций и обсудил с ними протесты в стране. Кроме того, Боррель провел переговоры с главой МИД РФ Лавровым, на которых настаивал на освобождении оппозиционера Алексея Навального и расследовании его отравления. Перед отъездом европейский дипломат посетил Большой Москворецкий мост, где 27 февраля 2015 года был застрелен российский политик Борис Немцов.

At the end of the my visit to Russia, I payed tribute to those who sacrificed their life and freedom to defend fundamental and human rights. I visited Boris Nemtsov’s 2015 assassination site.



Here the summary of my visit: https://t.co/3vISxRJDgF pic.twitter.com/Ogwr2lqHmd — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2021

Высылка дипломатов ФРГ, Польши и Швеции из России