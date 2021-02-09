Беларусь потребует у Латвии выдачи оппозиционера Цепкало

"Следственный комитет (СК) направил документы в генпрокуратуру об инициировании вопроса перед Латвией об экстрадиции Валерия Цепкало. По информации СК, фигурант обвиняется по ряду коррупционных преступлений, в том числе получение взяток в особо крупном размере", - сказала ведущая в эфире канала.

Цепкало, который в 2020 году участвовал в выборах президента Беларуси, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, сейчас находится вместе с семьей в Латвии.

В августе Цепкало сообщал РИА "Новости", что в Беларуси в отношении него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск. Предположительно, дело заведено по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Ранее МВД Беларуси сообщило о доследственной проверке на предмет совершения противоправной деятельности со стороны Цепкало по заявлению белорусского гражданина турецкого происхождения.

В 2014-2015 годах между Цепкало и турецким бизнесменом Седатом Игдеджи шло судебное разбирательство из-за спора о качестве строительства компанией бизнесмена личного дома для политика, которое закончилось мировым соглашением. Позже бизнесмен заявил, что знает о нарушениях законодательства и взятках при строительстве объектов Парка высоких технологий, администрацию которого возглавлял тогда Цепкало. Штаб политика и он сам неоднократно опровергали информацию, распространяемую бизнесменом. В июле Цепкало назвал инсинуациями обвинения в свой адрес со стороны белорусско-турецкого бизнесмена, из-за которых была начата проверка МВД, заявил, что сам является пострадавшим от его действий.