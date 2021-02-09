Самопроверка груди, первый и регулярный визит к гинекологу: что нужно знать женщине?

3. Запланируйте визит в удобное для себя время! Доктор Пуриня-Либерте рекомендует запланировать визит на спокойный день, когда нет спешки. Перед визитом нужно время, чтобы соответствующим образом настроиться. Если нет острых жалоб, то гинеколога не следует посещать во время месячных.

4. Подготовьте вопросы, которые хотите задать врачу! Следует непременно заранее написать на листочке бумаги вопросы, которые вы хотели бы задать гинекологу. Нередко во время визита к врачу пациенты волнуются, поэтому желательно подготовить дома все вопросы, которые нужно задать врачу, чтобы ничего не забыть.

5. Вам не нужно идти к врачу одной! Девочки до 14 лет должны посещать гинеколога с мамой, а после 14 лет они могут приходить к гинекологу самостоятельно. К сожалению, во время пандемии Covid-19 беременные женщины не могут посещать гинеколога в сопровождении своего партнера, но если эпидемиологическая ситуация нормализуется, то это снова будет разрешено.

Самопроверка груди

Приблизительно 2/3 опрошенных женщин (68%) проверяют свою грудь сами. 8% женщин делают это несколько раз в месяц, 13% - раз в месяц, 12% - раз в пару месяцев, 12% - раз в полгода, а 23% - реже, чем раз в полгода. Не проверяют грудь сами 20% респонденток. Самопроверку груди также реже проводят молодые женщины. В возрастной группе 18-24 лет 18% респонденток отметили, что проверяют свою грудь самостоятельно раз в месяц, 14% - раз в пару месяцев, 4% - раз в полгода, 13% - реже, 31% вообще не проводит самопроверку груди, а 20% было трудно ответить на этот вопрос.

Доктор Пуриня-Либерте подчеркивает, что женщина должна сама изучить свою грудь и непременно регулярно следить за своим здоровьем. Раз в год грудь обязательно проверит врач, однако самопроверки груди должны стать обязательной ежемесячной процедурой для каждой женщины: здесь самое важное то, что женщина лучше знает свою грудь и первой может заметить в ней какие-нибудь изменения, обратив внимание на новообразования и затвердения.

Самое главное - проводить проверку груди своевременно и правильно. Проверять грудь рекомендуется сразу после месячных или через пять дней после их окончания, рассказывает Пуриня-Либерте. О том, как правильно проводить самопроверку груди, обязательно расскажет ваш гинеколог, но и в Интернете, на медицинских сайтах, каждая женщина может найти полезную информацию о том, как правильно проводить самопроверку груди.

Ситуация в Латвии

Наблюдая за тем, как женщины откликаются на приглашение пройти оплачиваемые государством исследования - скрининг для выявления рака шейки матки и рака груди, доктор Пуриня-Либерте признает, что ситуация в стране могла бы быть намного лучше. Конечно, есть пациентки, которые посещают гинеколога раз в год и тщательно относятся к своему здоровью, но это лишь видимая часть айсберга. Часть женщин, возможно, еще не нашли своего врача и ошибочно полагают, что для прохождения этих исследований нужны большие деньги. Еще одна причина - страх перед возможным заболеванием. Однако женщинам следует понять, что к врачу нужно обращаться не только с жалобами, но и в профилактических целях, чтобы предотвратить болезни еще до того, как они начались. Доктор Пуриня-Либерте призывает каждую женщину найти своего надежного доктора и проверяться ежегодно. Начало года - самое подходящее время для того, чтобы проверить свое здоровье, ведь в основе хорошего здоровья лежит профилактика. Во время пандемии Covid-19 амбулаторные гинекологические услуги по-прежнему доступны - разумеется, при условии соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности и тщательного планирования визитов к врачу