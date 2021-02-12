Исповедь водителя: налоги не плачу, а за русских клиентов мне стыдно

За полтора года регулярной работы в таксоизвозе Алекс (имя изменено, но редакции оно известно) ни разу не платил налоги, ссылаясь на необходимость обеспечить себе достойное существование. Недавно его настигли "письма счастья" от налоговой службы: "Меня уверяли, когда я пришел временно поработать в Bolt и Yandex, что данные о доходах эти платформы никогда не выдадут, но я-то не подумал тогда, что меня могут вычислить с другой стороны – через карту обслуживания, подтверждающую право на таксоизвоз (выдается муниципалитетом. – Прим. ред.)".

Теперь Алекс корит себя: "Люди, которые поумнее были, не показывали свои доходы на счете. Они получали их по-черному, не светили официально". От ответа на прямой вопрос, идет ли речь о зарплате в конвертах, собеседник уклонился: "Этого я вам сказать не могу. (Смеется.) Наверное, как-то так".

Алекс признает, что готов платить налоги, но на определенных условиях: "Я согласен, что налоги платить надо, но давайте тогда сделаем какие-то минимальные тарифы, регламентированные со стороны профсоюзов, чтобы водитель мог за восемь часов зарабатывать хоть какой-то минимум, который позволит ему оформить больничный, уехать в отпуск, накопить на пенсию и так далее. Боюсь, что в таком случае тарифы на поездки резко вырастут до уровня 15-20-летней давности".

Реальность полна разочарований. "Еще два года назад бомбили все подряд и зарабатывали хорошо", – утверждает Алекс. Теперь же, по его словам, поездки не стоят ни гроша, а конкуренция – огромная: "С работой в Таллинне нынче тяжело, все сейчас идут в таксоизвоз. Клиентов практически нет, а тарифы мизерные. Даже не знаю, что будет дальше".

Молодого человека, вернувшегося пару лет назад из-за границы на постоянное место жительства в Эстонию, смущает и другая сторона жизни за баранкой: "Такси открыло мне глаза на наше общество. Раньше я был лучшего мнения о жителях Таллинна. Теперь же насмотрелся самого дна. Не знаю почему, но мне стыдно за русских".

Приводим исповедь таллиннского таксиста Алекса без купюр, от первого лица.

За человека не считают

Такси Yandex, как самое дешевое, выбирают низшие слои общества. Мне есть с чем сравнить, потому что за полтора года, пока я занимаюсь таксоизвозом, я половину своего рабочего времени провел в Bolt и еще половину – в Yandex. Клиенты Yandex – в основном русские. Среди них встречаются и алкоголики, и проститутки, и девушки из сферы эскорт-услуг. При этом тебя вообще за человека не считают – не стесняясь, прямо в машине обсуждают все свои проблемы.