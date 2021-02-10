Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые в феврале рискуют лишиться всего

По словам эксперта, неприятные дни ожидаются в периоды затмений и ретроградных планет с 30 января по 21 февраля. Они не подойдут для важных начинаний в социальной сфере, но особенно осторожными в это время Павел Глоба советует быть представителям трех знаков зодиакального круга, а именно..

Близнецы

У этих людей могут возникнуть проблемы на работе. Не стоит опускать руки и отступать, рекомендует астролог. Лучше сосредоточиться на поставленных задачах и показать свои таланты.

Дева

Представителей этого знака Зодиака ждет очень неприятный период во всех сферах. На них свалится ответственность за ошибки прошлого, а еще и проблемы близких. Павел Глоба советует Девам сконцентрироваться в первую очередь на своих проблемах и решать их первыми. Кроме того, в феврале лучше рассчитаться с долгами.

Рыбы