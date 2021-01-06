6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым

Рыбы

Скорее всего, начало года не подарит Рыбам ярких впечатлений. Но буквально после окончания новогодних праздников в жизнь этих людей ворвутся приятные события. Поток радостных сюрпризов будет неиссякаем. Судьбоносные приключения и неожиданности создадут ощущение реального счастья.

Телец

Наступивший год Быка сулит Тельцам спокойствие, которого так давно не хватало их душе. Внутреннее равновесие вкупе с положительными событиями сделают жизнь представителей этого знака Зодиака насыщенной и счастливой.

Весы

При покровительстве Меркурия этих представителей стихии Воздуха ожидает дальнейший карьерный рост и судьбоносная встреча в любви.

Если раньше какая-либо сфера жизни была в беспорядке, то теперь у Весов все наладится, что доставит им огромную радость.

Все, кто оказался в 2020 году во власти негативных обстоятельств, в 2021-м могут рассчитывать на компенсацию - будь то личная жизнь, финансы или здоровье.

Козерог

Романтичные Козероги познают вкус счастья в 2021 году - астрологи им это обещают. У кого-то состоится встреча с идеальным партнером, который впоследствии станет спутником жизни, кто-то наведет порядок в семье, а у некоторых представителей данного знака появится возможность исполнить самые смелые мечты. Из этого и будет складываться счастье этих людей.

Лев

Если сравнивать с предыдущими годами, то 2021-й грациозным Львам обещает максимальную стабильность. По линии карьеры звезды сулят им стремительный рост. На фоне успешной профессиональной жизни наладится и личная. Так что счастье Львы ощутят в полной мере, обещают астрологи.

Стрелец

Стрельцов в новом году тоже ждет счастье. Все сферы деятельности будут для них успешны.

Но особенно Фортуна порадует творческих людей и тех, кто трепетно, со всей душой относится к своим рабочим обязанностям.