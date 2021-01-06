Ср, 6.01.2021
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6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым

ФОТО: pixabay.com/NataljaDanilchenko

Прошедший 2020 год для многих оказался достаточно тяжелым. Еще бы, ведь его покровителем был северный кармический лунный узел Раху. Всем представителям зодиакального круга пришлось столкнуться со всевозможными проблемами. Но вот наступил 2021-й, которому покровительствует Меркурий. По мнению астрологов, в море счастья с головой окунутся представители шести знаков Зодиака. Кто же они - эти везунчики?

Рыбы

Скорее всего, начало года не подарит Рыбам ярких впечатлений. Но буквально после окончания новогодних праздников в жизнь этих людей ворвутся приятные события. Поток радостных сюрпризов будет неиссякаем. Судьбоносные приключения и неожиданности создадут ощущение реального счастья.

Телец

Наступивший год Быка сулит Тельцам спокойствие, которого так давно не хватало их душе. Внутреннее равновесие вкупе с положительными событиями сделают жизнь представителей этого знака Зодиака насыщенной и счастливой.

Весы

При покровительстве Меркурия этих представителей стихии Воздуха ожидает дальнейший карьерный рост и судьбоносная встреча в любви.

Если раньше какая-либо сфера жизни была в беспорядке, то теперь у Весов все наладится, что доставит им огромную радость.

Все, кто оказался в 2020 году во власти негативных обстоятельств, в 2021-м могут рассчитывать на компенсацию - будь то личная жизнь, финансы или здоровье.

Козерог

Романтичные Козероги познают вкус счастья в 2021 году - астрологи им это обещают. У кого-то состоится встреча с идеальным партнером, который впоследствии станет спутником жизни, кто-то наведет порядок в семье, а у некоторых представителей данного знака появится возможность исполнить самые смелые мечты. Из этого и будет складываться счастье этих людей.

Лев

Если сравнивать с предыдущими годами, то 2021-й грациозным Львам обещает максимальную стабильность. По линии карьеры звезды сулят им стремительный рост. На фоне успешной профессиональной жизни наладится и личная. Так что счастье Львы ощутят в полной мере, обещают астрологи.

Стрелец

Стрельцов в новом году тоже ждет счастье. Все сферы деятельности будут для них успешны.

Но особенно Фортуна порадует творческих людей и тех, кто трепетно, со всей душой относится к своим рабочим обязанностям.

Вот такой гороскоп счастья получился для представителей некоторых знаков Зодиака, которым 2021 год принесет спокойствие и умиротворение. Благодаря переменам в судьбе плохое у них останется в прошлом, а впереди ожидает масса интересных событий.

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