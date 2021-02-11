"Оденься тепло" и другие советы торговой сети из-за новых правил

Следуя рекомендациям Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и материалам Государственной канцелярии, Maxima подготовила руководство по безопасным покупкам, чтобы процесс совершения покупок был безопасным, удобным и простым для понимания. Более подробные информационные материалы SPKC и Государственной канцелярии размещены в магазинах.

1. Еще меньше людей в магазине и более строгий надзор

С учетом площади каждого магазина в магазинах Maxima уменьшено максимально допустимое количество людей, которые могут находиться в магазине одновременно, чтобы обеспечить 25 м2 на одного посетителя. Поток людей тщательно контролируется несколькими способами, например, количество тележек и корзин для покупок приспособлено к разрешенному количеству покупателей. В отдельных крупных магазинах Maxima количество посетителей автоматически рассчитывается электронной системой учета, и охранник получает текущие данные на планшет. Напоминаем, что вход разрешен только в отведенном для этого месте, соответственно кассы и зона касс самообслуживания не могут использоваться как вход.

2. Рекомендуемое время покупок - раннее утро, вечер и выходные

Чтобы избежать толп у дверей магазина и стояния в очереди на улице, мы рекомендуем вам посещать торговые места, следуя принципу светофора, то есть в то время, когда поток людей самый маленький - рано утром и от 19:00 до конца рабочего времени магазина. По последним данным Maxima, безопаснее всего делать покупки в выходные, субботу и воскресенье, в крупных магазинах формата XXX, а также в магазинах в центре Риги.

ФОТО: Пресс-фото

3. Товаров хватит на всех

Товары у партнеров заказаны в достаточном объеме, чтобы обеспечить их в необходимом количестве, поэтому мы призываем клиентов не торопиться с покупками уже в первые дни после того, как в магазинах Maxima появились в продаже и непродовольственные товары.

4. В магазин - по одному

Чтобы сократить время совершения покупок, Maxima рекомендует своевременно составлять список необходимых покупок. Напоминаем, что посетители допускаются в торговое место по одному, за исключением случаев, когда требуется помощь ассистента, и детей до 12 лет, которых может сопровождать один взрослый.

5. Используй маску правильно - "почти" не считается!

При посещении магазина использовать маски для лица обязательно, но для того, чтобы использование масок было эффективным, а посещение магазина - безопасным как для вас, так и для окружающих, правильное использование масок особенно важно. Вместе с Государственной канцелярией напоминаем, что "почти правильно" надетая маска, закрывающая только нос или подбородок, не считается. Правильно используемая маска закрывает как нос, так и подбородок. Также следует отметить, что щитки для лица можно использовать только в сочетании с маской. Указания о том, как правильно надеть маску, можно найти в информационных материалах, размещенных у магазина.

6. Соблюдение дистанции не только в магазинах, но и на улице

Несмотря на то, что с введением новой концепции безопасной торговли в магазине стало меньше покупателей, по-прежнему важно держаться на расстоянии друг от друга, как при подходе к полкам магазина за необходимыми товарами, так и стоя в очереди у касс магазина. Чтобы соблюдать дистанцию, обращайте внимание на маркеры, конусы и другие обозначения дистанции в помещениях магазина, чтобы совершение покупок было безопасным. В случае, если в магазине находится максимальное количество покупателей и необходимо стоять в очереди за пределами магазина, напоминаем, что двухметровую дистанцию друг от друга нужно соблюдать и в этом случае.

7. Оденься тепло, отправляясь в магазин

Учитывая, что на улице мороз, и в последующие дни столбик термометра тоже будет опускаться в среднем до -13°C в светлое время суток, мы призываем покупателей, отправляясь в магазин, одеваться тепло, чтобы не подвергать себя риску простуды в том случае, если, стоя в очереди, какое-то время придется подождать на улице.

8. Сотрудники - те люди, которые заботятся о повседневных нуждах клиентов