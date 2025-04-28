По словам Шмыгаля, договоренность о конкретике в вопросе притязаний США была достигнута в Вашингтоне во время его переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом. Встречи чиновников проходили в рамках Spring Meetings - ежегодной конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

"Главное - четко обозначили наши красные линии, соглашение должно отвечать европейским обязательствам, не противоречить Конституции и законодательству Украины, - прокомментировал ситуацию украинский премьер. - Достигнута договоренность, что в документе на засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания."

По словам Шмыгаля, над текстом документа все еще продолжается работа "юридических команд", а соглашение в будущем должно быть ратифицировано Верховной радой. Американская сторона текущую ситуацию не комментировала.

Украина в 2025 году получит помощь как минимум на 39 млрд долларов

Среди других итогов встреч на саммите Всемирного банка и МВФ Шмыгаль назвал заверения в поддержке Украины от ее партнеров.