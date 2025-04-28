Киев и Вашингтон договорились не учитывать уже оказанную помощь США Украине в соглашении о полезных ископаемых, которое должны подписать обе страны. Об этом в воскресенье, 27 апреля, сообщил в своем Telegram-канале украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, договоренность о конкретике в вопросе притязаний США была достигнута в Вашингтоне во время его переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом. Встречи чиновников проходили в рамках Spring Meetings - ежегодной конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).
"Главное - четко обозначили наши красные линии, соглашение должно отвечать европейским обязательствам, не противоречить Конституции и законодательству Украины, - прокомментировал ситуацию украинский премьер. - Достигнута договоренность, что в документе на засчитывается помощь, предоставленная до ее подписания."
По словам Шмыгаля, над текстом документа все еще продолжается работа "юридических команд", а соглашение в будущем должно быть ратифицировано Верховной радой. Американская сторона текущую ситуацию не комментировала.
Украина в 2025 году получит помощь как минимум на 39 млрд долларов
Среди других итогов встреч на саммите Всемирного банка и МВФ Шмыгаль назвал заверения в поддержке Украины от ее партнеров.
"Финансирование на 2025 год полностью обеспечено, включая покрытие дефицита в 39 млрд долларов с помощью международных партнеров. Уже есть частные договоренности на 2026-2027 годы, основные источники: программа МВФ, Ukraine Facility и доходы от замороженных российских активов," - заявил украинский премьер.
Шмыгаль отметил, что Киев продолжает ставить своей целью "полную конфискацию" активов РФ, замороженных в странах Запада в связи с началом полномасштабной войны РФ против Украины. "Кроме их конфискации, предложили введение специальной пошлины на импорт российских товаров, поступления от которой будут направляться в фонд восстановления Украины", - указал чиновник.
Вопрос конфискации российских активов на сумму более чем 250 млрд евро в пользу Украины не находит однозначного одобрения среди стран ЕС, несмотря на продолжающиеся призывы Киева. В то же время "размораживать" активы РФ ЕС также не намерен, заявили ранее в беседе с DW участники саммита Европейского совета.
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