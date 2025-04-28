Задержан очередной перевозчик нелегальных иммигрантов.

Оказывая поддержку пограничникам, подразделение быстрого реагирования Национальных вооруженных сил (QRF) обнаружило подозрительный автомобиль Opel Zafira, зарегистрированный в Польше, и остановило его в Берзиньской волости Краславского края. При осмотре автомобиля было установлено, что им управлял гражданин третьей страны, однако в машине находилось девять человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и видов на жительство.

В отношении перевозчика возбуждено уголовное дело по статье 285.1 части 3 Уголовного закона за предоставление возможности незаконного пребывания в Латвийской Республике большому числу лиц, то есть, в данном случае более чем пяти лицам.

Кроме того, лицо было привлечено к административной ответственности за пребывание в Латвийской Республике без действительного проездного документа и за пребывание в приграничной зоне без документа, удостоверяющего личность, в соответствии со статьей 68.2 Закона об иммиграции и статьей 36 Закона о государственной границе Латвийской Республики, а должностные лица Государственной полиции привлекут лицо к административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения.

Девять человек были удержаны от незаконного пересечения государственной границы в соответствии со статьей 4 Закона о государственной пограничной охране.

За три дня из Беларуси в Латвию пытались нелегально проникнуть 150 иммигрантов

За последние три дня латвийско-белорусскую границу незаконно пытались пересечь 150 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Пограничная охрана ранее прогнозировала, что поток нелегальной иммиграции из Беларуси возобновится с наступлением теплой погоды. В то же время активизировались и перевозчики нелегальных иммигрантов.

С начала года были пресечены попытки нелегального пересечения границы 1839 человек. Восемь человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.