Зеленский утверждает, что украинцы продолжают бороться как в Курской, так и в Белгородской области

С таким заявлением он выступил после сообщения главнокомандующего армией Украины Александра Сырского.

"На многих направлениях ситуация по-прежнему сложная. Только сегодня днем ​​на наши позиции было совершено около 70 атак со стороны россиян. Бои продолжаются. Оккупант продолжает атаки", - рассказал президент.

"Больше всего боев ведется на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях", - добавил он.

"Наши воины продолжают активные оборонительные действия на территориях отдельных районов Курской и Белгородской областей", - указал Зеленский.

Ситуация на фронте и реальные действия армии России показывают, что нынешнее мировое давление на Россию, чтобы завершить эту войну, недостаточно, указал президент.

"Необходимо более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей для реальной дипломатии. Спасибо всем в мире, кто вместе с Украиной", - отметил Зеленский.

Днем ранее руководство российской армии сообщило диктатору Владимиру Путину, что последний населенный пункт в Курской области - село Горналь - "освобожден от вооруженных сил Украины".

После этого генштаб ВСУ заявил, что сообщения представителей высшего руководства страны-агрессора о якобы прекращении боевых действий в Курской области России являются ложными.