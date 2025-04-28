Подозрения в шпионаже и других действиях в интересах России или Беларуси: VDD задержала уже 32 человека

Сейчас в производстве VDD находятся четыре уголовных процесса, которые служба начала по подозрению в шпионаже в интересах России.

Кроме того, в производстве находятся семь уголовных процессов, которые служба начала по подозрению в оказании помощи другого рода иностранному государству в направленной против Латвии деятельности.

Согласно полученной в ходе служебного расследования информации, все лица, причастные к преступным действиям, подозреваются в деятельности в интересах России.

В интересах следствия VDD более подробных комментариев не дает.

В качестве максимального наказания за шпионаж уголовный закон предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества. Такое же наказание предусмотрено и за помощь иностранному государству в направленной против Латвии деятельности.

Как сообщалось, самый громкий случай связан с бывшим депутатом Сейма Янисом Адамсонсом. Суд первой инстанции приговорил бывшего парламентария за шпионаж в пользу России к тюремному заключению сроком на восемь лет и шесть месяцев. Дело сейчас находится в суде апелляционной инстанции.