Китай опроверг утверждения Трампа о недавнем телефонном разговоре с Си Цзиньпином

В понедельник Пекин заявил, что недавнего телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и хозяином Белого дома Дональдом Трампом не было, несмотря на то, что ранее он утверждал обратное.
Две крупнейшие экономики мира в настоящее время ведут ожесточенную торговую войну, спровоцированную решением Трампа ввести пошлины на китайские товары, которые уже достигли 145%. Тем временем Пекин отреагировал введением 125%-ных пошлин на товары из США.
В интервью журналу Time, опубликованном в пятницу, Трамп заявил, что Си звонил ему, хотя Пекин отрицает какие-либо контакты между двумя странами по вопросам торговли.
Трамп не сообщил, когда состоялся телефонный звонок и какие темы обсуждались.
Между тем представитель МИД Китая заявил в понедельник, что "в последнее время телефонных разговоров между лидерами двух стран не было".
"Китай и США не консультируются и не ведут переговоры по вопросам пошлин", - заявил представитель.
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