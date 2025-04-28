Китай опроверг утверждения Трампа о недавнем телефонном разговоре с Си Цзиньпином

Две крупнейшие экономики мира в настоящее время ведут ожесточенную торговую войну, спровоцированную решением Трампа ввести пошлины на китайские товары, которые уже достигли 145%. Тем временем Пекин отреагировал введением 125%-ных пошлин на товары из США.

В интервью журналу Time, опубликованном в пятницу, Трамп заявил, что Си звонил ему, хотя Пекин отрицает какие-либо контакты между двумя странами по вопросам торговли.

Трамп не сообщил, когда состоялся телефонный звонок и какие темы обсуждались.

Между тем представитель МИД Китая заявил в понедельник, что "в последнее время телефонных разговоров между лидерами двух стран не было".

"Китай и США не консультируются и не ведут переговоры по вопросам пошлин", - заявил представитель.