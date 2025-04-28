Аарону нравилась Латвия. Он с женой-военной Меган прибыл из Канады прошлым летом в составе боевой группы усиленного присутствия НАТО. В октябре 2024 года Аарон отправился отдохнуть в один из клубов в Риге. Однако 13 октября он был найден мертвым. Как это возможно, если Аарону было всего 36 лет, он был молодым и сильным? У него была степень бакалавра по истории и философии, он регулярно гонял себя на силовых тренировках.