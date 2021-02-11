Стрельба на рижской автомойке: двое нападавших ранили мужчину
В четверг, 11 февраля, в Риге на улице Мукусалас, возможно, из пневматического оружия был ранен мужчина, однако пострадавший от госпитализации отказался, сообщает агентство LETA.
В четверг, 11 февраля, в Риге на улице Мукусалас, возможно, из пневматического оружия был ранен мужчина, однако пострадавший от госпитализации отказался, сообщает агентство LETA.
В 14:50 Госполиция получила информацию о том, что на улице Мукусалас на автомойке огнестрельное ранение получил мужчина. На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему медицинскую помощь на месте, однако от госпитализации он отказался.
Начат уголовный процесс, личность нападавшего установлена, известны мотив преступления и другие обстоятельства.
Согласно информации полиции, нападавших было двое и стреляли из двух единиц, возможно, пневматического оружия.
Полиция проверяет несколько версий преступления, в том числе, что нападение, возможно, было совершено по личным мотивам.