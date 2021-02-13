3 знака Зодиака, секс с которыми вы не забудете никогда: это огонь!

Если вы состоите в отношениях с одним из представителей этих знаков зодиакального круга, то знаете, что такое истинное удовольствие, уверяют астрологи. Но при этом предупреждают: будьте осторожны - этот огонь может и обжечь!

Овен

Тот, кто однажды занимался любовью с человеком, рожденным под знаком Овна, никогда не забудет этот опыт. В паре с ним у вас не будет дефицита эмоций.

Овны довольно часто влюбляются с первого взгляда и сразу же начинают сгорать от страсти. Они выкладываются по максимуму, любят удивлять и соблазнять совершенно разными способами.

Скорпион

Это один из самых страстных знаков Зодиака. Скорпионы не привыкли к полумерам - они или любят всем сердцем и отдают себя без остатка, или ненавидят с той же силой. Третьего не дано.

В постели эти люди целиком и полностью пребывают во власти чувств. Если вы любите смелые эксперименты - это по адресу. Скорпионы с удовольствием используют всевозможные игрушки и ролевые игры, чтобы обострить все ощущения до предела.

Водолей

Водолеи стремятся удовлетворить своего партнера и сделать занятия любовью незабываемыми. С другой стороны, они хотят, чтобы это было больше, чем физическое наслаждение. Они нуждаются в эмоциональной близости и удовлетворении.