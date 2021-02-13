3 знака Зодиака, секс с которыми вы не забудете никогда: это огонь!
Этот опыт вы не забудете никогда! Они страстны, открыты, искренне наслаждаются каждым прикосновением и очень любят эксперименты.
Этот опыт вы не забудете никогда! Они страстны, открыты, искренне наслаждаются каждым прикосновением и очень любят эксперименты.
Если вы состоите в отношениях с одним из представителей этих знаков зодиакального круга, то знаете, что такое истинное удовольствие, уверяют астрологи. Но при этом предупреждают: будьте осторожны - этот огонь может и обжечь!
Тот, кто однажды занимался любовью с человеком, рожденным под знаком Овна, никогда не забудет этот опыт. В паре с ним у вас не будет дефицита эмоций.
Овны довольно часто влюбляются с первого взгляда и сразу же начинают сгорать от страсти. Они выкладываются по максимуму, любят удивлять и соблазнять совершенно разными способами.
Это один из самых страстных знаков Зодиака. Скорпионы не привыкли к полумерам - они или любят всем сердцем и отдают себя без остатка, или ненавидят с той же силой. Третьего не дано.
В постели эти люди целиком и полностью пребывают во власти чувств. Если вы любите смелые эксперименты - это по адресу. Скорпионы с удовольствием используют всевозможные игрушки и ролевые игры, чтобы обострить все ощущения до предела.
Водолеи стремятся удовлетворить своего партнера и сделать занятия любовью незабываемыми. С другой стороны, они хотят, чтобы это было больше, чем физическое наслаждение. Они нуждаются в эмоциональной близости и удовлетворении.
И да, они любят пробовать что-то необычное. Водолеи постоянно находят новые способы получить удовольствие, и партнеру просто остается следовать за ними.