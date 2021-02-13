Жители дома в Плявниеках страдают от трупного запаха. У Rīgas namu pārvaldnieks "связаны руки"

Жители дома на улице Салнас, 22, рассказывают, что останки женщины средних лет в ее квартире были обнаружены еще в конце января, когда полиция проникла в жилье погибшей. В правоохранительные органы обратилась соседка, которая, как и многие, переживала из-за неприятного запаха, исходящего из квартиры женщины.

С командой Bez Tabu соседи погибшей поговорили спустя неделю после того, как ее останки уже увезли. Они не понимают, почему все еще сохраняется этот едкий запах.

По словам соседей, женщина и при жизни не отличалась чистоплотностью, принося домой содержимое мусорных контейнеров. Теперь же лестничная клетка заполнилась не только трупным запахом, но и вонью от быта погибшей. На дворе - мороз, а жителям приходится все время держать окна открытыми.

"Вонь ужасная! Я мерзну, мухи летают. Противно!" - говорит одна из соседок. 45

Представитель Rīgas namu pārvaldnieks Крист Лейшкалнс говорит, что ситуация - сложная, так как у управляющей компании "связаны руки".

"Это один из тех случаев, когда на данный момент нет наследника - того, кто переймет собственность. Действия, связанные с ней, регулирует ряд нормативных актов. Частная собственность как отдельная собственность не входит в повседневную работу управляющего. У нас нет прав проникать в собственность", - говорит Лейшкалнс.

Rīgas namu pārvaldnieks ищет лиц, которые должны организовать уборку квартиры. Управляющий же отвечает лишь за дезинфекцию помещений общего пользования.

"Если собственность окажется без владельца, конечно, есть процедура, по которой ее перенимает государство, но необходимо провести действия, чтобы дойти до этой ситуации", - отметил Лейшкалнс.