"Смерть в Covid-отделениях - это будни". Врачи об отчаянии и просьбе ко всем в Латвии

В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS) "Гайльэзерс", в Covid-отделение, поступает очередной пациент. Резиденты Кристап Эглитис и Лиене Звайгзне опрыскивают друг друга дезинфицирующим средством, потому что они только что вышли из очередной палаты. Кристап работает в отделении Хирургии груди Латвийского центра онкологии, но в настоящее время отозвался на призыв работать и в отделении с Covid-больными. Коллега Лиене поступила так же.

"Когда мы получили вторую дозу вакцины, мы добровольно вызвались работать здесь, на передовой, в Covid-отделении. 1

Я считаю, что это наша задача не только как врачей, но и как жителей Латвии - помочь людям, попавшим в трудности, справиться с этой пандемией", - объясняет Кристап Эглитис.

"Это еще и дополнительное чувство безопасности при посещении пациентов с Covid-19. Хотя эти костюмы и дают ощущение безопасности, вакцина обеспечивает дополнительную надежность", - добавляет Лиене.

"Конечно, мы немного напуганы и эти виды апокалиптичны, но мы понимаем, что это на наших плечах", - признается Кристапс.

"В настоящее время в больницах, даже в обычных палатах, находится так много пациентов с Covid-19, что у нас нет выбора, мы все равно сталкиваемся с ними каждый день. И для нас это хороший опыт", - продолжает Лиене.

"Люди все равно ходят в гости, и инфекция распространяется бесконтрольно. А это значит, что источником инфекции может быть кто угодно", - подчеркивает руководитель клиники неотложной помощи и приема пациентов RAKUS Алексей Вишняков.

Руководитель Центра неотложной медицинской помощи считает, что всем необходимо собраться и пережить определенный период времени. Даже тот факт, что больницы не парализовали только пациенты с Covid-19, уже хорошая новость.

"Мы не только врачи, но и такие же люди. Мы также хотим встречаться, отмечать юбилеи, ходить в театр и, наконец, делать покупки в больших торговых центрах.

Надо еще потерпеть. И все будет хорошо! Точно будет, не может все время быть плохо. 1

И я думаю, что ограничения работают. Потому что заболеваемость не растет катастрофически", - говорит Вишняков.

У пациентов с Covid-19 очень ограниченные возможности передвижения. Они не должны покидать палату. "Все пациенты, какими бы "тяжелыми" они ни были, если они могут говорить, они все действительно хотят домой. Трудно находиться здесь, в одной палате", - говорит Кристап.

Но особенно тяжело видеть, насколько стремительно может ухудшиться самочувствие. Смерть в Covid-отделениях - обычное дело. Кристап Эглитис признается, что не может привыкнуть к смерти. Тем, кто ходит на вечеринки и не соблюдает меры предосторожности, он предлагает прийти и послушать, как врачи разговаривают с родственниками умерших пациентов.

"Мы взяли на себя ответственность и выполняем свою работу самоотверженно, но смысл этой работы невелик, если другие жители не разделяют с нами эту ответственность и не соблюдают эти правила", - добавляет Кристап. "Эти требования - носить маски и не встречаться, ничего такого. Конечно, из-за этого закипает кровь", - не сдерживает эмоций молодой врач.

Все, о чем просят врачи, это следовать тому, что известно уже давно: мойте руки,

соблюдайте дистанцию,

носите маску.