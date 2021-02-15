В Эстонии может появиться свой космонавт

Выдвинуть кандидатуру можно будет с 31 марта по 28 мая на сайте ESA. После этого начнется шестиступенчатый процесс отбора, который, как ожидается, завершится в октябре 2022 года. ЕSA поощряет женщин подавать заявки, поскольку агентство стремится к гендерному балансу в своих рядах.

По словам генерального директора ЕSА Яна Вернера, у агентства есть сильный мандат от государств-членов, чтобы вывести европейские космические исследования на новый уровень. "Чтобы пойти дальше, чем когда-либо прежде, нам нужно смотреть шире, чем когда-либо прежде. Процесс набора астронавтов - важный шаг для того, чтобы агентство в ближайшие годы развивалось вместе со своими международными партнерами во всех областях космических открытий и инноваций", - сказал Вернер.

По словам главы космического отдела Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Пауля Лийаса, космический конкурс ЕSА - большая возможность для Эстонии. "Наличие астронавта еще больше укрепило бы имидж Эстонии как успешной высокотехнологичной страны. Мы обязательно будем следить за развитием конкурса и сделаем все возможное, чтобы поддержать тех эстонцев, которые продвинутся в конкурсе", - подтвердил Лийас.

Глава Эстонского космического бюро Фонда развития предпринимательства Мадис Выырас сказал, что это первая такая возможность для граждан Эстонии. "Эстония является членом Европейского космического агентства на протяжении пяти лет, и это первый раз, когда за этот период ищут новых космонавтов. У нас есть много талантливых людей, которые работали на других должностях в ESA и работают до сих пор", - сказал Выырас. Он добавил, что, например, для тех, кто не очень хочет выходить на орбиту, также можно подать заявку на участие в программе стажеров ЕSА.

Европейское космическое агентство было создано в 1975 году, чтобы развивать космический потенциал Европы и гарантировать, что инвестиции в космос привнесут пользу гражданам Европы и мира.

В ЕSА входят 22 государства-члена: Австрия, Бельгия, Эстония, Испания, Ирландия, Италия, Греция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Румыния, Швеция, Германия, Финляндия, Швейцария, Дания Чехия, Венгрия и Великобритания.