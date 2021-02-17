Ср, 17.02.2021
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Петр Зуев, российский пенсионер
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Латвийский банкир Олег Филь отправился с возлюбленной на Мальдивы

Латвийский банкир и предприниматель Олег Филь и его возлюбленная Кристина Елинска поделились яркими снимками с отдыха на Мальдивах. Об этом пишет портал Apollo.

Издание предполагает, что пара отправилась туда без детей примерно неделю назад.  

Елинска демонстрирует в соцсетях, как прекрасно проводит время - загорает, купается, посещает экскурсии, катается на велосипеде и обедает в ресторанах. 

"Прочь от всего," - подписала она один из снимков.

К слову, в январе 2021 года пара ездила на лыжный курорт в Швейцарию вместе с детьми. 

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