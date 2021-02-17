Латвийский банкир Олег Филь отправился с возлюбленной на Мальдивы

Издание предполагает, что пара отправилась туда без детей примерно неделю назад.

Елинска демонстрирует в соцсетях, как прекрасно проводит время - загорает, купается, посещает экскурсии, катается на велосипеде и обедает в ресторанах.

"Прочь от всего," - подписала она один из снимков.