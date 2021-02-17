Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован

Вечером 16 февраля принца Филиппа положили в частную больницу короля Эдуарда VII, так как он плохо себя почувствовал.

В пресс-службе госпитализацию назвали мерой предосторожности, она не была экстренной.

Предполагается, что принц проведет в больнице несколько дней под наблюдением.

В январе королева и ее муж привились от Covid-19. Наследник престола принц Уэльский и его жена Камилла в начале февраля получили первую дозу вакцины. Принц Чарльз переболел Covid-19 весной 2020 года.

По данным Русская служба BBC News, что принц Филипп неважно себя чувствовал последние несколько дней, но это никак не связано с коронавирусом.