Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп получили вакцину от Covid-19

"Королева и герцог Эдинбургский получили сегодня вакцины от коронавируса", - отмечается в сообщении.
Как сообщает BBC News Русская служба, по словам представителей Ее Величества, она специально пожелала, чтобы о ее вакцинации было объявлено публично, чтобы положить конец дальнейшим спекуляциям в обществе.
94-летняя королева и 99-летний принц Филипп в числе первых жителей Великобритании, которые на данный момент получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19.
В Великобритании люди старше 80 лет относятся к числу наиболее приоритетных групп для вакцинации.