Сб, 9.01.2021
Я призываю медиков в ближайшие дни пойти на вакцинацию. Вакцины не должны оставаться в холодильниках, иначе мы рискуем не вакцинировать тех, кто к этому готов Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп получили вакцину от Covid-19

ФОТО: AFP / Scanpix

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип привились вакциной от коронавируса. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, пишет Euronews.

"Королева и герцог Эдинбургский получили сегодня вакцины от коронавируса", - отмечается в сообщении.

Как сообщает BBC News Русская служба, по словам представителей Ее Величества, она специально пожелала, чтобы о ее вакцинации было объявлено публично, чтобы положить конец дальнейшим спекуляциям в обществе.

94-летняя королева и 99-летний принц Филипп в числе первых жителей Великобритании, которые на данный момент получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19.

В Великобритании люди старше 80 лет относятся к числу наиболее приоритетных групп для вакцинации.

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