Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп получили вакцину от Covid-19

#BREAKING UK's Queen Elizabeth, Prince Philip receive Covid-19 vaccinations: Buckingham Palace pic.twitter.com/SmWwaiowy3 — AFP News Agency (@AFP) January 9, 2021

"Королева и герцог Эдинбургский получили сегодня вакцины от коронавируса", - отмечается в сообщении.

Как сообщает BBC News Русская служба, по словам представителей Ее Величества, она специально пожелала, чтобы о ее вакцинации было объявлено публично, чтобы положить конец дальнейшим спекуляциям в обществе.

94-летняя королева и 99-летний принц Филипп в числе первых жителей Великобритании, которые на данный момент получили хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19.