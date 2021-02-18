"Ай, для галочки с этими русскими поговорим!" Готова ли Латвия показательно вакцинировать Нагиева?

Зачем было необходимо Бюро вакцинации?
На вопрос журналиста Вадима Радионова, почему для организации процесса вакцинации в Латвии не взяли уже готовых специалистов из аппарата Минздрава, а привлекли людей со стороны, ассистент руководителя по вопросам коммуникации Иевы Стуре в Бюро вакцинации Никита Троянский ответил:
"Это вопрос видения министра здравоохранения. Я думаю, что главная причина - и это то, что я ощутил на своей коже - мы очень устали в системе здравоохранения. Я сам раза два выгорел в августе и в сентябре. Это было вливание новой крови, тем более крови с хорошим опытом в менеджменте, это люди, которые могут быстро научиться руководить - это хорошая идея. Так что это было связано с усталостью".
Почему мы уступаем в темпах вакцинации соседям?
Вадима беспокоили медленные темпы вакцинации в Латвии по сравнению с той же Литвой или Эстонией, и в чем роль бюро, раз они не растут?
"Предполагаю, что у них (Литвы и Эстонии. - Прим. ред.) больше вакцин. Бюро не занимается закупкой вакцин. (...) Те вакцины, что есть - расходуются быстро. И мы смотрим на перспективу - нам необходимо разработать беспрецедентную систему вакцинации населения - тех людей, кто изъявит желание. Нам надо обеспечить то, что сейчас происходит, и продумать более масштабную систему, которая будет сопряжена с manavakcina.lv. Результаты будут особенно явно видны, когда начнется массовая вакцинация и темпы буду увеличиваться по мере поступления вакцин".
Все ли в порядке с вакцинацией политиков?
По мнению Никиты, несмотря на прозвучавшую в обществе риторику о том, что "политики воспользовались приоритетом", заявленная цель - обеспечение устойчивости государства - в результате вакцинации политиков была достигнута.
"Это парадокс - вакцинироваться готово меньшинство, но почему тогда возникает ощущение, что все недовольны (вакцинацией политиков. - Прим. ред.)? Так что, хотят вакцинироваться? Раз он, негодяй, пошел вакцинироваться, так и я пойду?" - порассуждал представитель Бюро вакцинации о хейтерах, которые осудили вакцинацию политиков.
Эксклюзив - о коммуникации на русском языке
В Бюро вакцинации совершенно серьезно готовят рекламную кампанию по популяризации вакцинации, привлекая лидеров мнений, которые имеют влияние среди русскоязычной аудитории, рассказал Троянский. Помимо этого, в государственных структурах отчетливо понимают, что необходимо общаться с русскоязычной частью населения на русском языке: "Возможно, поэтому меня и пригласили, в том числе потому, что мой родной язык - русский. Я как раз занимаюсь коммуникацией, и мы собираемся набирать темпы относительно коммуникации на русском языке".
Более того, Троянский в прямом эфире сообщил, что manavakcina.lv переведена и в четверг, 18 февраля, будет запущена на русском языке. Также многие системы, в том числе часто задаваемые вопросы на страничке SPKC, уже переведены на русский язык.
"Мы - государство - могли бы коммуницировать на русском языке побольше и получше", - согласился представитель Бюро вакцинации. На уточняющий вопрос, не делается ли это для галочки, Троянский ответил: "Общаясь с коллегами в бюро и с советниками министров - другими чиновниками, нет, я с их стороны ни в какой момент не почувствовал, что это для галочки. Я могу понять, о чем вы говорите, что, мол: "Ай, для галочки с этими русскими", но с точки зрения меркантилизма - мы видим, что среди русских более распространено недоверие к вакцинам, и поэтому с русскоязычной частью населения нужно больше говорить, чтобы их переубедить".
По словам Троянского, рекламные ролики о вакцинах будут на обоих языках, но проблема в том, что не до конца ясно, кто лидеры мнений среди русскоязычных. На провокационный вопрос Вадима Радионова, готова ли Латвия вакцинировать Дмитрия Нагиева для достижения цели, представитель бюро ответил:
"Не готова, присутствует элемент территориального патриотизма - мы хотим для маркетинговой кампании использовать отечественных звезд. В итоге у нас 30 возможных лидеров мнений для русской аудитории, так что сильного дефицита не было".
Помимо этого, мы обсудили, как красоте спасать мир, будучи под запретом, адекватны ли планируемые правила для возобновления деятельности в этой сфере, а также порассуждали о том, станет ли Латвия лучшим обществом после пандемии, то есть - чему нас как общество эта ситуация учит? Напоминаем - мы в эфире каждую среду с 18:00 до 19:00. Пишите нам свои комментарии или в статье, или во время трансляции на Facebook! Мы покажем их в эфире и ответим на ваши вопросы. RUS TVNET - это приглашение к диалогу!