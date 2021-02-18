"Ай, для галочки с этими русскими поговорим!" Готова ли Латвия показательно вакцинировать Нагиева?

Зачем было необходимо Бюро вакцинации?

На вопрос журналиста Вадима Радионова, почему для организации процесса вакцинации в Латвии не взяли уже готовых специалистов из аппарата Минздрава, а привлекли людей со стороны, ассистент руководителя по вопросам коммуникации Иевы Стуре в Бюро вакцинации Никита Троянский ответил:

"Это вопрос видения министра здравоохранения. Я думаю, что главная причина - и это то, что я ощутил на своей коже - мы очень устали в системе здравоохранения. Я сам раза два выгорел в августе и в сентябре. Это было вливание новой крови, тем более крови с хорошим опытом в менеджменте, это люди, которые могут быстро научиться руководить - это хорошая идея. Так что это было связано с усталостью".

Почему мы уступаем в темпах вакцинации соседям?

Вадима беспокоили медленные темпы вакцинации в Латвии по сравнению с той же Литвой или Эстонией, и в чем роль бюро, раз они не растут?

"Предполагаю, что у них (Литвы и Эстонии. - Прим. ред.) больше вакцин. Бюро не занимается закупкой вакцин. (...) Те вакцины, что есть - расходуются быстро. И мы смотрим на перспективу - нам необходимо разработать беспрецедентную систему вакцинации населения - тех людей, кто изъявит желание. Нам надо обеспечить то, что сейчас происходит, и продумать более масштабную систему, которая будет сопряжена с manavakcina.lv. Результаты будут особенно явно видны, когда начнется массовая вакцинация и темпы буду увеличиваться по мере поступления вакцин".

Все ли в порядке с вакцинацией политиков?

По мнению Никиты, несмотря на прозвучавшую в обществе риторику о том, что "политики воспользовались приоритетом", заявленная цель - обеспечение устойчивости государства - в результате вакцинации политиков была достигнута.

"Это парадокс - вакцинироваться готово меньшинство, но почему тогда возникает ощущение, что все недовольны (вакцинацией политиков. - Прим. ред.)? Так что, хотят вакцинироваться? Раз он, негодяй, пошел вакцинироваться, так и я пойду?" - порассуждал представитель Бюро вакцинации о хейтерах, которые осудили вакцинацию политиков.

Эксклюзив - о коммуникации на русском языке

В Бюро вакцинации совершенно серьезно готовят рекламную кампанию по популяризации вакцинации, привлекая лидеров мнений, которые имеют влияние среди русскоязычной аудитории, рассказал Троянский. Помимо этого, в государственных структурах отчетливо понимают, что необходимо общаться с русскоязычной частью населения на русском языке: "Возможно, поэтому меня и пригласили, в том числе потому, что мой родной язык - русский. Я как раз занимаюсь коммуникацией, и мы собираемся набирать темпы относительно коммуникации на русском языке".

Более того, Троянский в прямом эфире сообщил, что manavakcina.lv переведена и в четверг, 18 февраля, будет запущена на русском языке. Также многие системы, в том числе часто задаваемые вопросы на страничке SPKC, уже переведены на русский язык.

"Мы - государство - могли бы коммуницировать на русском языке побольше и получше", - согласился представитель Бюро вакцинации. На уточняющий вопрос, не делается ли это для галочки, Троянский ответил: "Общаясь с коллегами в бюро и с советниками министров - другими чиновниками, нет, я с их стороны ни в какой момент не почувствовал, что это для галочки. Я могу понять, о чем вы говорите, что, мол: "Ай, для галочки с этими русскими", но с точки зрения меркантилизма - мы видим, что среди русских более распространено недоверие к вакцинам, и поэтому с русскоязычной частью населения нужно больше говорить, чтобы их переубедить".

По словам Троянского, рекламные ролики о вакцинах будут на обоих языках, но проблема в том, что не до конца ясно, кто лидеры мнений среди русскоязычных. На провокационный вопрос Вадима Радионова, готова ли Латвия вакцинировать Дмитрия Нагиева для достижения цели, представитель бюро ответил:

"Не готова, присутствует элемент территориального патриотизма - мы хотим для маркетинговой кампании использовать отечественных звезд. В итоге у нас 30 возможных лидеров мнений для русской аудитории, так что сильного дефицита не было".