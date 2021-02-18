Федерация пенсионеров призывает Сейм поддержать пособие сеньорам в 200 евро

Председатель LPF Айя Барча обратится ко всем фракциям Сейма, включая Комиссию по социальным и трудовым вопросам, чтобы подчеркнуть необходимость выплаты поддержки пожилым людям и людям с особыми потребностями во время кризиса. Акцент будет также сделан на необходимости оказания поддержки другим уязвимым группам, таким как инвалиды с детства, получатели социальных пособий и люди, получающие пенсию по случаю потери кормильца.

Барча обсудила этот вопрос с министром благосостояния, выразив поддержку ее предложению о помощи в размере 200 евро получателям пенсий и государственных социальных пособий.

Председатель LPF отмечает, что в Литве пенсионерам уже оказана такая поддержка в размере 200 евро. По ее словам, такая поддержка была бы очень необходима и пожилым людям Латвии.

"В это непростое время людям сложно добраться до врача, операции откладываются, нужны дополнительные лекарства. Эти 200 евро действительно нужны пенсионерам по возрасту и инвалидам", - подчеркивает Барча.

По ее словам, предварительная стоимость такой поддержки составит около 107 миллионов евро. "Премьер-министр Кришьянис Кариньш сказал, однако, что у нас больше денег, чем когда-либо прежде. Поэтому мы должны поддерживать тех, кто получает мало и заслуживает того, чтобы о них подумали", - сказала председатель LPF.

Она также подчеркивает, что с Министерством благосостояния происходит регулярный обмен мнениями и предложениями и что критерии такой поддержки в настоящее время обсуждаются. "Мы договорились с министрами, что пожилые люди, получающие 1 000 или даже 2 000 евро в месяц, скорее всего, будут иметь достаточно денег, в то время как поддержка людей с небольшими и совсем маленькими пенсиями будет очень необходима", - объясняет Барча. Поэтому она считает, что

при определении права на получение пенсии следует учитывать пенсионный порог в размере 600 или 700 евро.

Как сообщалось, вчера, 17 февраля, правительство поддержало поправки к закону о борьбе с распространением инфекции Covid-19, согласно которым семьям выплатят единовременное пособие в размере 500 евро на ребенка. Сейм еще не принял решения по поводу этих изменений.