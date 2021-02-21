Пять лет кошмара ⟩ Родители годами запирали детей в темной комнате на целые выходные

Приемный отец вместе с матерью заставляли детей проводить по несколько дней кряду в темноте на протяжении пяти лет, начиная с июля 2015 года. Кошмар для детей закончился 2 июля прошлого года, когда чиновники приехали навестить семью, чтобы проверить слухи о жестоком обращении с детьми.

Выяснилось, что в течение многих лет мужчина и женщина, живущие вместе, заставляли детей, которые приходили домой на выходные из интерната, проводить большую часть времени в тесной, пристроенной к двухкомнатной квартире комнате, дверь которой запиралась снаружи на крючок.

Детям разрешалось выходить из темной комнаты без окон и освещения только во время еды или чтобы поиграть с младшей дочерью, если она их приглашала. Были ситуации, когда дети не могли даже сходить в туалет из-за запертой двери, и им приходилось справлять нужду рядом с кроватями. Хотя дети плакали и просили их выпустить, родители этого не сделали.

В 2017 году в одном случае дело даже переросло в физическое насилие, когда отчима раздражали плач и крик детей, запертых в темной комнате, и он бил своих приемных детей ремнем, чтобы заставить замолчать.

Как правило, детей отправляли в темную тесную комнату в пятницу вечером, после того как они возвращались домой из интерната. Они не выходили до воскресенья, когда наступало время снова идти в школу. 2

Приемный отец запирал детей в комнате с молчаливого одобрения матери

Темную комнату построил в квартире приемный отец, и расследование показало, что детей в ней запирали по его инициативе. Мать детей лично их не запирала в маленькой комнате, но ничего не делала, чтобы помешать своему партнеру или освободить детей из комнаты.

8 июля прошлого года Вируская окружная прокуратура возбудила с целью расследования деятельности родителей уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, которая касается незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. За это законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до пяти лет. Приемному отцу прокуратура также предъявила подозрение в физическом насилии, потому что он бил детей ремнем.

В начале предварительного следствия оба родителя отрицали факт совершения преступления и пособничества преступлению, но по мере продолжения расследования начали, по словам прокурора, понимать, что такое обращение с детьми неприемлемо. Помощник прокурора Вируской окружной прокуратуры Элле Карм пришла к выводу, что оба родителя сожалеют о своих действиях и хотят исправить их.

Помощник прокурора Карм подала в Вируский уездный суд ходатайство о прекращении уголовного дела по принципу оппортунитета. Судья Хели Вяйнасте подтвердила прекращение уголовного дела во вторник, 16 февраля.

Родители осознают свою ошибку

Судья установил, что мужчина и женщина, подозреваемые в совершении преступления, ранее не подвергались уголовному наказанию, и жестокое обращение с детьми было вызвано их неспособностью видеть потребности детей и учитывать их интересы, а не преднамеренным желанием нарушить права детей. Оба родителя с момента возбуждения уголовного дела участвовали в программе по предотвращению насилия и воспитанию детей и посещали семейного консультанта.

После возбуждения уголовного дела приемный отец был вынужден выехать из квартиры, и ему не разрешено встречаться с детьми до августа этого года. По словам сотрудников службы защиты детей, мужчина выполняет это обязательство.