Вс, 21.02.2021
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  • Для борьбы с преступностью и ограничения пандемии в приграничье установят камеры наблюдения
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Для борьбы с преступностью и ограничения пандемии в приграничье установят камеры наблюдения

ФОТО: pixabay.com

Министерство внутренних дел (МВД) планирует вблизи границы установить современную сеть камер наблюдения для борьбы с преступностью и повышения эпидемиологической безопасности.

На закрытом заседании на этой неделе правительство поддержало выделение МВД 819 тыс. евро на внедрение надежных технологических инструментов и решений для усиления контроля на границе. Правительство также ознакомилось с отчетом МВД по проекту.

Новая сеть видеокамер обеспечит контроль над нелегальной иммиграцией и перемещением товаров, а также поможет оперативным службам сократить распространение Covid-19 в стране.

Сеть камер будет основана на существующей инфраструктуре государственных дорог Латвии. 

МВД в настоящее время не предоставляет дополнительной информации по этому проекту.

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