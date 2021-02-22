Вакцинация учителей Эстонии против коронавируса идет со скрипом

"Среди работников школы есть те, кто не доверяет AstraZeneca и надеются, что в будущем смогут вакцинироваться или Pfizer, или "Спутником-V"", - написала директор Нарвской школы для взрослых Елена Каврус.

"Отказываются единицы: те, кто старше 65 лет, и те, у кого есть определенные болезни. Они не хотят рисковать. Остальные относятся к вакцине положительно", - сказала директор Йыхвиской русской основной школы Ирина Шульгина.

Кохтла-Ярвеская Славянская основная школа отказалась отвечать на вопросы Postimees. "Руководство школы не считает правильным комментировать эту тему, речь идет о личном решении каждого работника", - написала директор Светлана Владимирова.

Мэр Нарвы Катри Райк (СДПЭ) сказала, что сегодня выяснится, сколько учителей нарвских школ согласны вакцинироваться.

По данным на пятницу, вакцинироваться хотел каждый пятый работник образования. По словам нарвского мэра, увеличить уверенность в плане вакцинации помогло бы простое начало вакцинации. Люди якобы находятся в плену российского медиапространства, где говорят, что Pfizer вызывает тяжелую реакцию. В то же время есть учителя русских школ, которые ждут "Спутник-V" из России.

Лучшая просветительская кампания

На прошлой неделе министр образования Лийна Керсна (Партия реформ) ответила на замечание Postimees о том, что работники образования из русских школ крайне скептически настроены в отношении AstraZeneca и, по отзывам из учреждений образования, вакцинироваться готовы около 60 процентов работников. "Я считаю, что этот процент увеличится, поскольку учителя - это специалисты высшего уровня со степенью магистра. Я бы сравнила их скорее с врачами. Среди врачей же этот процент значительно выше. Среди работников образования есть разный персонал", - сказала Керсна.

Но в больницах часть медиков решила, что хотят получить вакцину одного определенного производителя. По словам Керсна, она не хотела бы спекулировать на тему, могут ли выбирать и учителя.

В воскресенье министр образования Лийна Керсна сказала Postimees, что у нее нет данных о предубеждениях учителей русскоязычных школ: "В любом случае нужно больше объяснять. В нынешний информационный век имеется очень много инфоканалов, многие из которых не являются заслуживающими доверия. Нужна разъяснительная работа медиков. Это, конечно, требует времени, но это необходимо. Какое бы решение ни было принято, мы должны с этим считаться. Важно, чтобы это решение было хорошо продуманным". Также нужно лучше информировать учителей русскоязычных школ.

Но что касается вакцины AstraZeneca, то премьер-министр Кая Каллас отметила, что в российском медиапространстве о ней распространяют ложную информацию: "Но хорошо то, что российский консул решил вакцинироваться европейской вакциной, а не российским "Спутником"".

В Эстонии около 26 000 учителей 26 000 учителей: 16 000 в общеобразовательных школах

8000 в детских садах

2000 в профессиональных училищах

Промежуточные данные о вакцинации

В Эстонии вакцинированы 46 152 человека От коронавируса в Эстонии вакцинированы 46 152 человек, 22 284 из которых получили обе дозы. На прошлой неделе в Департамент здоровья прибыла посылка с вакциной AstraZeneca c 7200 дозами. В течение февраля в Эстонию должны принять около 40 500 доз вакцины AstraZeneca.