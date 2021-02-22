Видео ⟩ Вайра Вике-Фрейберга рассказала, как чувствует себя после получения первой дозы AstraZeneca

В ролике экс-президент рассказала, что 11 февраля получила первую дозу вакцины AstraZeneca и чувствует себя хорошо.

"Я могу сказать всем, что если кто-то боится укола, то нечего бояться, он незаметен", - говорит Фрейберга.

"Да, потом место укола немного чувствуется, но мне кажется, что это не так больно, как прививка от гриппа, которую мы регулярно делаем", - подчеркивает она.

Экс-президент рассказывает, что чувствует себя хорошо и надеется, что остальные люди тоже. Она пожелала, чтобы всему миру удалось взять под контроль Covid-19 и найти лучшие способы для управления им, а жители нашли способы, как почувствовать себя лучше.

"Позвоните какому-нибудь другу, если становится грустно!" - говорит она в конце видео.

Напомним, 11 февраля в Клинической университетской больнице им. Страдиня президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш получили первую дозу вакцины AstraZeneca против Covid-19. Их примеру последовали также четыре бывших президента Латвии.

Экс-президент страны Вайра Вике-Фрейберга после вакцинации заявила журналистам, что укол был практически неощутим. Она посоветовала всем при первой же возможности вакцинироваться, ведь каждый должен брать на себя ответственность за себя и свое здоровье.

"Это вопрос ответственности и по отношению к другим - близким, членам семьи и людям, с которыми мы контактируем. Чем больше людей в Латвии будет вакцинировано, тем в большей безопасности мы все будем и тем проще будет вернуться в насколько это возможно нормальную жизнь", - подчеркнула Вике-Фрейберга.