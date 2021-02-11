Президент и премьер-министр Латвии привились от Сovid-19

После получения вакцины Левитс заявил журналистам, что он верит науке, Всемирной организации здравоохранения и экспертам Европейского агентства лекарственных средств.
Галерея: вакцинация Кришьяниса Кариньша и Эгила Левитса от Covid-19
Президент заявил, что после получения вакцины чувствует себя хорошо. Он подчеркнул, что хотел своим примером вселить уверенность в жителей, которые еще сомневаются, делать ли прививку.
"Я все же призвал бы всех пройти вакцинацию, чтобы мы могли быстрее вернуться к нормальной жизни", - сказал Левитс.
Премьер-министр после получения вакцины также призвал каждого жителя Латвии подать заявку на вакцинацию.
"Вакцинация - небольшая вещь, которую нам нужно сделать, чтобы защитить не только себя, но и общество в целом. Чтобы можно было добиться коллективного иммунитета, большая часть жителей должны согласиться на вакцинацию против Covid-19. Не нужно бояться, делайте прививки", - сказал Кариньш.
Также первую дозу вакцины против Covid-19 получили четыре бывших президента Латвии.
Бывшая президент страны Вайра Вике-Фрейберга после вакцинации заявила журналистам, что укол был практически неощутим. Она посоветовала всем при первой же возможности вакцинироваться, ведь каждый должен брать на себя ответственность за себя и свое здоровье.
"Это вопрос ответственности и по отношению к другим - близким, членам семьи и людям, с которыми мы контактируем. Чем больше людей в Латвии будет вакцинировано, тем в большей безопасности мы все будем и тем проще будет вернуться в насколько это возможно нормальную жизнь", - подчеркнула Вике-Фрейберга.
Галерея: вакцинация экс-президентов Латвии от Covid-19
Бывший президент Гунтис Улманис заявил, что вакцинация - единственный возможный в этих условиях положительный шаг, потому что остальные варианты уже исчерпаны.
"Надеюсь, что вакцина в ближайшие месяцы позволит попрощаться с этой болезнью. Желаю здоровья!
Без сомнений и промедления, если это возможно, делаем прививки с ранней молодости до седых волос",
Бывший президент Андрис Берзиньш после получения прививки подчеркнул, что вакцинация сейчас является единственным решением.
Прививку против Covid-19 получил и бывший президент Латвии Валдис Затлерс, который заявил журналистам, что это только начало борьбы с Covid-19.
Бывший президент Латвии Раймонд Вейонис будет вакцинирован 12 февраля, а председатель Сейма Инара Мурниеце по состоянию здоровья получит вакцину на следующей неделе.