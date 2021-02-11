Президент и премьер-министр Латвии привились от Сovid-19

После получения вакцины Левитс заявил журналистам, что он верит науке, Всемирной организации здравоохранения и экспертам Европейского агентства лекарственных средств.

Галерея: вакцинация Кришьяниса Кариньша и Эгила Левитса от Covid-19

Президент заявил, что после получения вакцины чувствует себя хорошо. Он подчеркнул, что хотел своим примером вселить уверенность в жителей, которые еще сомневаются, делать ли прививку.

"Я все же призвал бы всех пройти вакцинацию, чтобы мы могли быстрее вернуться к нормальной жизни", - сказал Левитс.

Премьер-министр после получения вакцины также призвал каждого жителя Латвии подать заявку на вакцинацию.

"Вакцинация - небольшая вещь, которую нам нужно сделать, чтобы защитить не только себя, но и общество в целом. Чтобы можно было добиться коллективного иммунитета, большая часть жителей должны согласиться на вакцинацию против Covid-19. Не нужно бояться, делайте прививки", - сказал Кариньш.

Также первую дозу вакцины против Covid-19 получили четыре бывших президента Латвии.

Бывшая президент страны Вайра Вике-Фрейберга после вакцинации заявила журналистам, что укол был практически неощутим. Она посоветовала всем при первой же возможности вакцинироваться, ведь каждый должен брать на себя ответственность за себя и свое здоровье.

"Это вопрос ответственности и по отношению к другим - близким, членам семьи и людям, с которыми мы контактируем. Чем больше людей в Латвии будет вакцинировано, тем в большей безопасности мы все будем и тем проще будет вернуться в насколько это возможно нормальную жизнь", - подчеркнула Вике-Фрейберга.

Галерея: вакцинация экс-президентов Латвии от Covid-19

Бывший президент Гунтис Улманис заявил, что вакцинация - единственный возможный в этих условиях положительный шаг, потому что остальные варианты уже исчерпаны.

"Надеюсь, что вакцина в ближайшие месяцы позволит попрощаться с этой болезнью. Желаю здоровья!

Без сомнений и промедления, если это возможно, делаем прививки с ранней молодости до седых волос", 1

- сказал Улманис.

Бывший президент Андрис Берзиньш после получения прививки подчеркнул, что вакцинация сейчас является единственным решением.

Прививку против Covid-19 получил и бывший президент Латвии Валдис Затлерс, который заявил журналистам, что это только начало борьбы с Covid-19.