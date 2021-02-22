Видео ⟩ Лембергса доставили в Центральную тюрьму

Видео: Лембергса увозят в тюрьму

"Помещая осужденного в место заключения, лицу назначается камера, проводится медосмотр и объясняется объем прав и обязанностей", - проинформировала портал TVNET представитель IeVP Ксения Витола. 1

Кроме того, она пояснила, что осужденному лицу дана возможность проинформировать близких о своем местонахождении. Соблюдая установленные требования эпидемиологической безопасности в месте заключения, осужденный помещается отдельно от остальных заключенных на 14 дней для наблюдения за состоянием здоровья. После этого лицу делают тест на Covid-19. Если результат отрицательный, осужденное лицо помещается в обозначенную камеру, указала Витола.

Напомним, сегодня Рижский окружной суд приговорил к тюремному заключению на пять лет с конфискацией имущества председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

Также Лембергс должен заплатить штраф в размере 20 000 евро.

После оглашения приговора мэр Вентспилса будет арестован в зале суда. В срок тюремного заключения ему будет зачислено время, проведенное в тюрьме и под домашним арестом - с 14 марта по 10 июля 2007 года и с 10 июля 2007 года по 22 февраля 2008 года.

Суд постановил, что Лембергс должен выплатить крупные денежные суммы нескольким потерпевшим.