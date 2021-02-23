После скандала вокруг Дидрихсоне несколько женщин создали движение "За Латвию без моббинга"

"Современный остракизм, в последнее время называемый "культурой отмены" (cancel culture), представляет собой публичное преследование одного человека, вызывающее как можно больше негативных реакций с разных сторон с целью наказания за действия или слова". Такое отношение к любому человеку движение "За Латвию без моббинга" считает неприемлемым в современном обществе и призывает народные массы воздержаться от соблазна "бросить еще один камень" в этого человека", - говорится в заявлении движения.

Движение возникло после того, как заявления Элины Дидрихсоне о гомосексуализме, основанные на религиозных постулатах, вызвали бурю в социальных сетях.

"Эта тема для меня категорически неприемлема. Я ее не понимаю, я никогда ее не пойму, я никогда ее не поддержу. Я категорически против - такими Бог нас не создавал. Женщина должна быть с мужчиной, а мужчина с женщиной", - заявила Дидрихсоне. Позже она сказала, что ее "неправильно поняли", и даже извинилась перед представителем ЛГБТ мультихудожником Кашерсом и другими людьми.

Учитывая, что гомофобия, как антисемитизм или расизм, не может быть просто мнением, Дидрихсоне подверглась критике со стороны людей, в том числе известных, и потеряла несколько тысяч подписчиков в Instagram.

"Недавние события вокруг взглядов Элины Дидрихсоне на естественную семью и уродливые проявления общества в целом в реакциях известных мужчин и женщин на высказывания Элины демонстрируют дисфункцию свободы слова в современном обществе", - сказала одна из участниц движения - стилист Наталья Магазейна.

"Для нас никогда не будет приемлемо тихо наблюдать, как одного человека пытаются подвергнуть такой публичной акции, стараясь унизить, оскорбить и высмеять. Честно и активно мы будем защищать друг друга и всегда будем готовы для защиты любого человека от акций моббинга", - отмечают участники движения.

В числе его участников, к слову, супруга музыканта Андриса Кивича Лиене, инфлюенсер Кате Скуя (Vegmane), оказавшаяся в прошлом году в центре внимания Re:Baltica из-за торговли соком, который, по ее словам, "фантастически работает с кровообращением, сосудами, сердцем, а если есть рак, то уничтожает метастазы".