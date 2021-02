Недвижимость, машины, акции и прочее: что суд решил конфисковать у Лембергса

Суд решил конфисковать средства семи компаний, находящиеся на счетах в швейцарских банках. Это компании Logistics Holdings Ltd., Vitale Consulting Inc., Marvinside United S.A., Cisternville Investmest Ltd., Kestrel Group Holdings Ltd., Misella United S.A. и Girasol Invest & Trade S.A.