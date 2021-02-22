Недвижимость, машины, акции и прочее: что суд решил конфисковать у Лембергса

В понедельник, 22 февраля, Рижский окружной суд решил конфисковать у Лембергса шесть единиц недвижимости - Ventas, Dzintarkalni и Ceļmalas в волости Пузес Вентспилсского края, Vēras и Drostaliņas в волости Угалес Вентспилсского края, а также здание с землей на улице Ояра Вациеша, 31, в Риге, у пруда Марас.

Кроме того, суд решил конфисковать у Лембергса автомобили Opel Tigra и VW Caddy, моторную лодку Sea Doo Utopia 205, прицеп для транспортировки лодки и еще один прицеп.

Суд также постановил конфисковать безналичные деньги в размере 236 732, которые сейчас хранятся на специальном депозитном счете прокуратуры - в частности, 133 190 евро, 122 364 доллара (100 744 евро), 2388 фунтов (2764 евро) и 350 шведских крон (34 евро).

Галерея: Лембергс в суде

Конфискации подлежат и две запонки из желтого металла с темно-красным камнем и 75 изданных Банком Латвии монет номинальной стоимостью 100 латов каждая (общая номинальная стоимость - 10 672 евро).

Суд решил конфисковать средства семи компаний, находящиеся на счетах в швейцарских банках. Это компании Logistics Holdings Ltd., Vitale Consulting Inc., Marvinside United S.A., Cisternville Investmest Ltd., Kestrel Group Holdings Ltd., Misella United S.A. и Girasol Invest & Trade S.A.

Также принято решение конфисковать принадлежащие Лембергсу акции нескольких компаний - 22% BWA Holding Establishment, 50% Briskly Limited, 50% UBH United Baltic Holdings Limited, 53% Ost Services AG, 100% Lanthorn Trading Limited, 100% Hinch Invest & Finance S.A. и 100% Tanar Vermogensberatungen S.A..

Конфискованы будут также обязательства предприятия Hinch Invest and Finance S.A. по выплате компании Strategy Options Asset Management 18 439 000 долларов (15 183 133 евро) и процеты по займу, а также права на примерно три миллиона евро, которые полагаются компании Eurcom International Ltd. от компании Barnaby International N.V, а также на 3 623 291 долларов (2 983 508 евро) - от компании Netherfin B.V.

Конфискованы будут и права на денежные средства (возврат займа в размере 3,2 миллиона евро и проценты по выплате), полагающиеся компании Pierson Finace Limited.

Суд решил конфисковать и ценные бумаги и приватизационные сертификаты Лембергса, находящиеся в ликвидируемом Latvijas Krājbanka, а также небольшое число акций Latvijas kuģniecība, Ventspils nafta и Latvijas Krājbanka.

Суд также решил взыскать с Лембергса в пользу государства процессуальные расходы в размере 22 180 евро за оказание обеспеченной государством юридической помощи адвоката.

Прокурор Юрис Юрасс агентству LETA сказал, что все подлежащее конфискации имущество в случае вступления решения в силу будет конфисковано в пользу государства, кроме того, частью конфискованного имущества будут выплачены компенсации пострадавшим.

Напомним, в понедельник Рижский окружной суд приговорил к тюремному заключению на пять лет с конфискацией имущества председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

После оглашения приговора мэр Вентспилса был арестован в зале суда.

По части обвинений Лембергс был оправдан.

Стороны могут обжаловать решение суда в апелляционном порядке в Рижском окружном суде, а также подать кассационную жалобу в Верховный суд.

Прокуратура требовала приговорить Айвара Лембергса к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также к штрафу в размере 150 минимальных заработных плат, или 64 500 евро.

Прокуратура обвиняет Лембергса во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно нажитых финансовых средств и другого имущества, в служебном подлоге и участии в сделках, запрещенных в связи с занимаемой должностью, в злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

Прокуратура потребовала приговорить также сына Лембергса Анрийса к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, а бывшего делового партнера Ансиса Сормулиса - к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.