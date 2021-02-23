Обещанные пособия могут выплатить в апреле

Возможная выплата единовременного пособия в размере 200 евро получателям пенсий по старости и инвалидности обсуждалась ранее, но вопрос заключался в том, должно ли такое пособие выплачиваться всем или в зависимости от размера пенсий.

Новая консервативная партия предложила выплатить 250 евро без каких-либо ограничений на размер пенсий, поскольку так будет дешевле и быстрее, без лишних административных расходов. По словам Петравичи, административные проблемы возникнут, если размер пособия будет отличаться для разных групп населения.

Количество получателей пособия среди пенсионеров может быть ограничено тем, что пока выделено 100 млн евро, а для того, чтобы заплатить всем тем, кто принадлежит к этим целевым группам, требуется 115 млн евро и еще 4 млн для инвалидов, которым требуется особый уход.