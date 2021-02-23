Лукашенко - Путин: кто кого обыграет в дорожные карты?

Это очень похоже на отчет перед тем, кто инициировал тему. Хотя некоторые аналитики считают, что Лукашенко сейчас сам поднял эту тему, чтобы сделать реверанс перед Кремлем.

Келейный ребрендинг

Интересно, что в версии ТАСС эта тирада Лукашенко звучит несколько иначе, в ней дважды упоминается о 33 (!) дорожных картах. Случайно ли белорусская сторона в официальном сообщении опустила это число?

Дело в том, что оно способно снова возбудить щекотливые вопросы. Ведь в декабре 2019-го якобы договорились обсуждать только 30 карт. Теперь, получается, их количество выросло? Так не вошла ли в это количество та самая особенно грозящая суверенитету 31-я карта с единой валютой и наднациональными органами?

И вообще, почему широкая общественность практически ничего не знает об этом новом задании для правительств? Неизвестно даже, как называются карты после келейного ребрендинга, не говоря уж об их содержании.

Стоит ожидать, что сейчас белорусское руководство станет заверять: никакой угрозы суверенитету нет, мы-де ведем чисто экономические переговоры. Но такие песни лились и в 2019-м, пока тогдашний премьер РФ Дмитрий Медведев не проговорился насчет 31-й карты.

Да и якобы чисто экономическая интеграция при колоссальной разнице весовых категорий двух стран ведет к усилению опасной зависимости Беларуси от России. Комментаторы подчеркивали, что не только скандальная 31-я карта грозила обкорнать белорусский суверенитет. В частности, у независимых экспертов вызывало тревогу намерение унифицировать налоговое законодательство, что на практике означало, как они считали, переход на российский налоговый кодекс.

Или возьмем свежий пример - соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты. При том что Беларуси уже не раз вылезала боком энергетическая зависимость от России, при том что усиливается зависимость финансовая - вот вам пожалуйста, Минск лезет еще и в транзитный капкан, складывает все больше яиц в ту же российскую корзину.

Где гарантия, что через три года, когда срок нынешнего соглашения закончится, российская сторона не взвинтит тарифы на перевозку и перевалку белорусских грузов? Да и вообще при такой привязке можно найти сто способов прижучить партнера, особенно если между Минском и Москвой снова пробежит черная кошка.

"Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси"

Кто-то скажет: не надо нагнетать страсти, демонизировать Россию! Тогда напомню: не кто иной, как сам Лукашенко в разгар прошлогодней нефтяной войны изобличал имперские замашки Москвы столь страстно, что оппозиция курила в сторонке.

"Они понимают интеграцию как поглощение Беларуси. Это не интеграция! Это инкорпорация!" - так вождь политического режима жег глаголом сердца трудового коллектива Светлогорского целлюлозно-картонного комбината 14 февраля 2020 года. Правда, для смягчения риторики он приписал эту позицию сугубо российским СМИ (можно подумать, они бы так своевольничали без разрешения сверху).

Тогда же - рассказывая, к слову, о переговорах в Сочи в декабре 2019 года - Лукашенко признался, что в руководстве России намекают на желательность присоединения Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

Вряд ли с тех пор мышление российской верхушки сильно изменилось. Изменилось положение Лукашенко. После прошлогодних выборов и дальнейших потрясений его легитимность прохудилась, а зависимость от Кремля резко усилилась.

И вряд ли там сидят такие простаки, чтобы не использовать момент. Правда, в аналитической среде бытует мнение, что Москва сейчас опасается подписывать соглашения с Лукашенко из-за его токсичности, проблем с легитимностью. Но, возможно, там решили, что он надолго задавил протесты. Или уверены, что его преемник окажется верным интеграционному курсу, а оппозиция, которая могла бы отречься от "углубленной интеграции", к власти никогда не придет.